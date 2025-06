Diese Woche erfahrt ihr außerdem …

🚴‍♂️ warum die Sport-Social-App Strava eine Glückssträhne hat,

🦜 wie es um den nächsten Marketingstunt von Duolingo steht

💩 und was Pinguine (unbewusst) für unser Klima tun.

Entwicklungen & Trends

Gewinner & Verlierer

Für manche läuft’s gut, für andere nicht so. Um den Überblick über das dynamische Hin und Her bei den großen Marken und Plattformen nicht zu verlieren, haben wir das hier für euch mal übersichtlich sortiert.

Auf der Verliererseite:

Apple soll 25 % Einfuhrzölle auf nicht in den USA produzierte iPhones zahlen – droht Präsident Trump. Schätzungen zufolge würde die Produktion in den USA den Preis auf ca. 3.500 Dollar steigen lassen – ups!

Nike wird seine Produkte künftig wieder direkt auf Amazon verkaufen, vermutlich da die Umsätze schwächeln. Zusätzlich werden die Preise weltweit erhöht, auch als Reaktion auf Trumps Zollpolitik. Also primär gut für Amazon und durchwachsen für alle anderen.

Auf der Gewinnerseite:

Strava, die Social-Plattform für den Sport: aktuell definitiv auf der Gewinnerseite.

Suchmaschinen

Google Shopping AI Mode: Das Einkaufserlebnis der Zukunft startet in den USA

Das Google Shopping im AI Mode wird in den kommenden Monaten in den USA ausgerollt, wie wir bereits in unserer letzten Ausgabe berichtet haben. Dabei verbessert Google die Produktsuche mit generativer KI: Nutzer*innen erhalten präzisere Suchergebnisse und können komplexe Anfragen stellen, etwa nach spezifischen Stilrichtungen oder Anlässen. Noch mehr Details hat Google in einem Blogartikel veröffentlicht:

Mit dem neuen KI-Modus sollen User nicht nur besser finden, was sie suchen, sondern auch Kleidung und Schuhe virtuell anprobieren können. Die KI generiert realistische Darstellungen, wie Produkte an verschiedenen Körpertypen und Hauttönen aussehen.

können. Die KI generiert realistische Darstellungen, wie Produkte an verschiedenen Körpertypen und Hauttönen aussehen. Zudem wird es eine Preis-Benachrichtigung geben. Nutzer*innen können ein Produkt auswählen und sich informieren lassen, wenn der entsprechende Preis für genau dieses Produkt erreicht wurde. Nach Bestätigung übernimmt Google automatisiert den Check-out auf der Store-Seite.

geben. Nutzer*innen können ein Produkt auswählen und sich informieren lassen, wenn der entsprechende Preis für genau dieses Produkt erreicht wurde. Nach Bestätigung übernimmt Google automatisiert den Check-out auf der Store-Seite. Während der AI Mode jetzt für alle in den USA ausgerollt wird, ist die Integration der neuen E-Commerce-Funktionen als nächster großer Entwicklungsschritt geplant. Google unterstreicht damit seine Strategie, Shopping-Erlebnisse durch KI weiter zu personalisieren und zu optimieren. Unternehmen im E-Commerce sollten daher ihre Produktdaten und -bilder für diese neuen KI-Funktionen gezielt optimieren.

Und auch für Google Ads heißt es: AI, AI und nochmals AI

Top-Thema der Google Marketing Live 2025, die letzte Woche in Dublin stattfand, war natürlich ebenfalls Künstliche Intelligenz – in Form von neuen Platzierungsmöglichkeiten bei AI Overviews und dem AI Mode, aber auch für die Performance-Steigerung in unseren Google-Ads-Konten mit der neuen Funktion AI Max für Suchkampagnen.

Auch das neue Power Pack, die Kombination aus Performance Max, AI Max für Suchkampagnen und Demand Gen wurde beworben und löst das im letzten Jahr hochgehaltene Power Pair (Performance Max und Broad Match in Suchkampagnen) ab. Wir haben euch die wichtigsten Neuerungen kurz und knapp auf unserem Blog zusammengefasst.

Unser SEA Team war für Projecter als Google Premier Partner 2025 direkt vor Ort in Dublin dabei, um die News aus erster Hand zu erfahren und unsere Google-Ansprechpartner*innen zu treffen.

Social Media

Duolingo reagiert auf den selbst verursachten „AI-Skandal“ Vergangene Woche haben wir über den Marketing-Stunt von Duolingo rund um den Tod von Duo, der Eule, berichtet, dem dann ein neuer Stunt zu folgen schien: Die Profile von Duolingo waren leergeräumt, nur ein einziges Video übrig. Darin zu sehen eine verkleidete Person mit Eulengesicht (wieder nicht Duo!), die in die Kamera spricht, ähnlich wie in einem Erpresservideo. Dieses galt als Antwort auf die Kritik über den Ansatz von AI first bei Duolingo und eine Memo von CEO Luis von Ahn auf LinkedIn. Duolingos Marketing-Stunts gehen weiter: letzte Woche mit einer Reaktion auf den „AI-Skandal“.

Diese war durch Aussagen wie „One of the best decisions we made recently was replacing a slow, manual content creation process with one powered by AI“ oder „For the first time ever, teaching as well as the best human tutors is within our reach“ auf sehr viel Unmut gestoßen.

Mit der dramatischen Aufmachung und mit dem Versprechen einer Aufarbeitung des „AI-Skandals“ erzielte das Video 7,3 Millionen Aufrufe bei TikTok, 1,4 Millionen Aufrufe bei Instagram und Interaktionen im hohen sechsstelligen Bereich. Ein Köder, der funktioniert. Denn das zwei Tage später erschienene Video, in dem der CEO zur Rede gestellt wird, inszeniert wie nach einer Entführung, hat ebenfalls mehrere Millionen Impressionen. Impressing oder?

Die Reaktionen darauf sind allerdings eher gemischt, wenn nicht sogar hauptsächlich negativ. Viele wünschen sich eine Entschuldigung, die ehrlicher und authentischer klingt, ohne den Versuch Marketing-Offensive. Immerhin geht es für viele auch um ihre Jobsicherheit. Was ist eure Meinung dazu? 🫵 In jedem Fall ist es ein kreativer Umgang mit Themen, die die eigene Brand betreffen – sowohl positive als auch negative.

Web Analytics

Mehr News & Lesetipps

