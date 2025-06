Es wird ĂŒber eine Digitalabgabe fĂŒr Internet-Giganten wie Google in Deutschland diskutiert, belboon startet als Teil von Linehub neu durch und Meta trifft, wie so oft, fragwĂŒrdige Entscheidungen. Bei Finanz- und Gesundheitstipps aus den Socials solltet ihr, wie Untersuchungen jetzt zeigen, vielleicht außerdem nochmal nachrecherchieren.

Diese Woche erfahrt ihr weiterhin …

đŸ€– wie es um das Thema KI am deutschen Arbeitsmarkt steht,

😾 warum euer Amazon-ReisefĂŒhrer problematisch sein könnte

đŸïž und wie unsere Expert*innen die belboon News einschĂ€tzen.

Entwicklungen & Trends

Meta kooperiert mit Waffenhersteller Anduril

Mark Zuckerberg ist weiterhin auf einer – Ă€h – interessanten Umlaufbahn unterwegs und gab letzte Woche eine Zusammenarbeit mit dem Waffenhersteller Anduril bekannt. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von High-Tech Brillen und Helmen fĂŒr den MilitĂ€rbedarf. Das ist an sich schon pikant genug, aber der GrĂŒnder von Anduril, Palmer Luckey, verkaufte 2014 sein Virtual Reality Startup Oculus an Meta. Und verließ Meta in der Folge nach einer politischen Auseinandersetzung wegen seiner damals, nun ja, zu rechten Einstellung. Wir kommentieren das mit Bob Dylan: The times they are a-changin.

Digitalabgabe fĂŒr Internetplattformen geplant

Die Benennung von Wolfram Weimer zum Kulturstaatsminister der neuen Bundesregierung rief aufgrund seiner bisherigen publizistischen TĂ€tigkeit und eher sehr konservativen Äußerungen einen Sturm der Empörung hervor, selbst die konservative F.A.Z. war not amused. Umso grĂ¶ĂŸer das Erstaunen letzte Woche ob seiner ersten konkreten Initiative, eine Digitalabgabe von 10 % fĂŒr die großen Internetplattformen wie Meta und Google zu erheben. So eine Abgabe existiert z. B. in Österreich schon seit 2020 (5 %) und wird als sehr sinnvoll wahrgenommen. In Österreich konnten bislang auch keine steigenden Kosten bei den Endkund*innen (in diesem Fall z. B. die Werbetreibenden bei Google Ads) festgestellt werden. Ganz ohne Gegenwehr der Plattformen dĂŒrfte das aber sicherlich nicht ĂŒber die BĂŒhne gehen, politisch ist hier allerdings eine parteiĂŒbergreifende Zusammenarbeit durchaus realistisch.

Deutschland hÀngt bei KI-Jobs hinterher

Eine Studie der Bertelsmann Stiftung und des Instituts der Deutschen Wirtschaft hat herausgefunden, dass der Anteil der ausgeschriebenen KI-Jobs am gesamten deutschen Stellenmarkt auf niedrigem Niveau stagniert – seit 2022 liegt er ungefĂ€hr bei 1,5 %. Da gleichzeitig die Unternehmen ihre bestehenden Mitarbeiter*innen nur unzureichend fĂŒr KI-Anwendungen schulen, befĂŒrchtet die Studie einen deutlichen Wettbewerbsnachteil im internationalen Vergleich. Gleichzeitig spiegeln die Zahlen aber auch die anhaltende WirtschaftsschwĂ€che in Deutschland wieder, die bei vielen Unternehmen fĂŒr Vorsicht bei Neueinstellungen sorgt.

Passend dazu möchten wir euch den aktuellen Deepdive des Social Media Watchblogs (€) zum Thema KI und Arbeitsmarkt dringend ans Herz legen. Hier sind exzellente PrimĂ€rquellen verlinkt, die aber natĂŒrlich auch gleich noch qualitativ ausgewertet werden. In aller KĂŒrze: Die Lage ist durchaus differenziert, viele CEOs und FĂŒhrungskrĂ€fte sind heillos ĂŒberfordert und jetzt wĂ€re in jedem Fall ein guter Zeitpunkt, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen.

In Otter News 🩩

Unpassend dazu hat der bayerische MinisterprĂ€sident Markus Söder auf die digitale Bildungsbremse getreten – Tablets soll es in bayerischen Schulen kĂŒnftig erst ab der 8. Klasse geben. Es ist ein bisschen unklar, ob das nun eine Sparmaßnahme oder schlichtweg Überforderung mit der Organisation und sinnvollen Einbindung der GerĂ€te in den Unterricht ist. Auf jeden Fall kein Powermove, um die oben angesprochenen Herausforderungen anzugehen.

Im aktuellen OMR Podcast geht es unter anderem um die strategischen Implikationen aus der aktuellen KI-Offensive von Google und die sehr spannende These, ob im KI-Game am Ende nicht doch wieder die etablierten Plattformen wie Google und Meta triumphieren. Sie konnten ĂŒber viele Jahre Nutzerdaten sammeln und haben genug Geld, um die KI-Entwicklung (erfolgreich) zu forcieren.

Last but not least hat KI-Blogger Ethan Mollick am Beispiel von Seeottern (und deren Bebilderung) die Entwicklung der FĂ€higkeiten von KI in den letzten zwei Jahren nachgezeichnet. Das ist nicht nur ziemlich niedlich, sondern steckt auch voller Insights und der geballten Erkenntnis, dass die Entwicklung vor allem anderen gerade sehr schnell voranschreitet. Außerdem können wir wirklich nicht nein sagen zu Otter-Content. đŸ€·â€â™€ïž

Die Entwicklung von KI am visuellen Beispiel von Ottern … hach đŸ„č (Quelle: oneusefulthing.org)

Und auch nochmal zum Thema KI …

Wer sich in diesem Jahr ganz oldschool mit ReisefĂŒhrern auf den Sommerurlaub einstimmen möchte, muss bei der Suche nach der passenden LektĂŒre auf Amazon besonders genau hinschauen. KI macht natĂŒrlich auch nicht vor der Produktkategorie Buch halt und so warnt die Tagesschau vor Titeln, die durch ihre repetitiven Formulierungen und schlampig zusammengetragenen Inhalt auffallen, sodass nur KI dahinter vermutet werden kann.

Der Online-Artikel zitiert z. B. aus der Autorenbiografie eines der vermuteten KI-Autoren. Bei AI Overviews wurde dieses Zitat wiederum als Zitat der Tagesschau angefĂŒhrt: Da beißt sich die KI-Schlange direkt in den Schwanz. Ob die Zielgruppe der ReisefĂŒhrerkategorie auf so viel notwendige Detektivarbeit eingestellt ist, um einen gut recherchierten Titel zu finden, bleibt offen.

Affiliate Marketing

Neustart fĂŒr belboon als Teil von Linehub

Nach der im April 2025 bekannt gewordenen Insolvenz von belboon gibt es nun eine wegweisende Entwicklung: belboon wird Teil des internationalen Marketingkollektivs Linehub und geht eine direkte Partnerschaft mit dem niederlÀndischen Netzwerk Daisycon ein. Linehub ist ein europÀisches Marketingkollektiv, das neben Daisycon und belboon auch weitere spezialisierte Agenturen wie Affiliprint, ParcelDealz, Conversive oder Trendata umfasst.

Durch die Integration in das Linehub-Kollektiv erhÀlt belboon gleichzeitig Zugang zu einem deutlich erweiterten internationalen Netzwerk. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dienstleistungen wie gewohnt anzubieten, dabei aber von zusÀtzlichen Ressourcen, Know-how und technischer Infrastruktur zu profitieren.

Daisycon, ebenfalls Teil von Linehub, zĂ€hlt zu den fĂŒhrenden Affiliate-Netzwerken in den Niederlanden und hat in den vergangenen Jahren seine PrĂ€senz in weiteren europĂ€ischen MĂ€rkten kontinuierlich ausgebaut. Die Kooperation mit belboon stĂ€rkt nun insbesondere die Position von Daisycon auf dem deutschen Markt.

Was bedeutet die belboon News jetzt fĂŒr Marktteilnehmer? „FĂŒr Advertiser und Publisher ergeben sich durch den Zusammenschluss neue Potenziale – insbesondere im Hinblick auf Reichweite, Marktzugang und ServicequalitĂ€t. Die strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, Prozesse zu vereinfachen und gleichzeitig neue Möglichkeiten im internationalen Affiliate-Marketing zu erschließen. Dorothea Meyer, Specialist Affiliate Marketing

Die Eingliederung von belboon in das Linehub-Kollektiv und die damit verbundene engere Zusammenarbeit mit Daisycon markieren einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung beider Netzwerke. Advertiser, die mit ihren Partnerprogrammen bei belboon aktiv sind, profitieren von KontinuitÀt im TagesgeschÀft und gleichzeitig von erweiterten Möglichkeiten im internationalen Kontext.

Auch wir freuen uns, dass belboon die Kurve gekriegt hat und nicht in die Insolvenz geraten ist. Damit fĂ€llt sicher auch den Advertisern ein Stein vom Herzen, die nun wieder Sicherheit hinsichtlich ihrer Partnerprogramme haben.“

Social Media Looking for a man in finance? 💰 Oder vielleicht auch nicht: die F.A.Z. hat sogenannte Finfluencer sowie Finanzthemen und -trends auf Social Media unter die Lupe genommen. Nicht ganz ĂŒberraschend, sollte man auch bei dieser Art von Rabbit Hole vorsichtig sein: Nicht alle RatschlĂ€ge sind wirklich fundiert, und einige Influencer verdienen an ihren Empfehlungen, ohne dies kenntlich zu machen. Die Gefahr von unseriösen Tipps ist also laut Journalist*innen real.

Unser Tipp: Àhnlich wie bei anderen Themen in den Socials die Augen offen halten und bei wichtigen Entscheidungen lieber echte Expert*innen zu Rate ziehen.

TikTok & Gesundheitsthemen? Ebenfalls problematisch

Eine Untersuchung des Guardian zeigt, dass mehr als die HĂ€lfte der 100 beliebtesten TikTok-Videos zum Thema mentale Gesundheit Fehlinformationen enthalten. HĂ€ufig werden fragwĂŒrdige Therapietipps oder falsche Diagnosen verbreitet, wie z. B. die Vorstellung, dass einfache GefĂŒhle auf schwere psychische Erkrankungen hinweisen. Solche Inhalte könnten laut Expert*innen zu Fehldiagnosen und MissverstĂ€ndnissen fĂŒhren. Gefordert werden strengere Maßnahmen, um Fehlinformationen in sozialen Medien zu bekĂ€mpfen.

Weitere News aus dem Social Universum …

LinkedIn fĂŒhrt neue Leistungskennzahlen ein , um Creatorn und Werbetreibenden bessere Messungen von Klicks, Conversions und Follower-Gewinnung zu ermöglichen. Alle Details im Artikel.

, um Creatorn und Werbetreibenden bessere Messungen von Klicks, Conversions und Follower-Gewinnung zu ermöglichen. Alle Details im Artikel. YouTube, nicht nur irgendein Social-Media-Kanal: Das Unternehmen hĂ€lt im dritten Monat in Folge den grĂ¶ĂŸten Anteil an TV-Zuschauer*innen unter den Medienunternehmen, wie dieser Report berichtet.

Das Unternehmen hĂ€lt im dritten Monat in Folge den grĂ¶ĂŸten Anteil an TV-Zuschauer*innen unter den Medienunternehmen, wie dieser Report berichtet. Meta, more like „Meh“: Das Unternehmen plant, Mitarbeiter*innen, die fĂŒr die Bearbeitung von Datenschutz- und PrivatsphĂ€re-Angelegenheiten zustĂ€ndig sind, durch KI zu ersetzen. Mehr dazu lest ihr hier.

Mehr News

Falls ihr noch ein paar Minuten ĂŒbrig habt …

Ja, es ist so weit: der Markt fĂŒr Haustier Gadgets und Wearables, die Gesundheits-, Fitness- und Verhaltensdaten sammeln, ist seit lĂ€ngerem eröffnet. Noch nichts davon gehört? Eine tiefergehende Analyse dazu hat t3n veröffentlicht.

Wir empfehlen außerdem immer gerne wieder die vertiefte Berichterstattung der New York Times zu Themen wie dem Drogenkonsum von Elon Musk, mit denen sich so manche Entwicklung rund um die Plattformen noch besser einordnen lassen … viel Spaß bei der LektĂŒre und bis nĂ€chste Woche!