Am Samstag tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Deutschland in Kraft: Barrierefreiheit ist dann Pflicht für viele Online-Shops – und bietet gleichzeitig die Chance, mehr Menschen zu erreichen, die User-Experience zu verbessern und deine Sichtbarkeit zu steigern. Warum das so wichtig ist und wie du Barrieren auf deiner Webseite erkennst, erklärt dir unsere Kollegin Mandy Einicke, Specialist Content & Konzepterin.