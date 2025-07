Wenn es aktuell News im Digitalbusiness gibt, dann ja wohl zum Thema KI: Wir haben wieder zahlreiche Updates zu unserem Lieblingsthema und on top ein neues, kostenloses Webinar speziell mit dem Fokus auf den Wandel durch ChatGPT & Co. im SEA & SEO für euch.

Entwicklungen & Trends

KI und Urheberrecht: Klagen gegen Anthropic und Meta gescheitert

Um es mal ganz kurz zu machen: Wenn ein KI-Unternehmen ganz viele Bücher kauft und diese dann zu Trainingszwecken benutzt, aber keine Raubkopien erstellt, dann ist das okay – befand zumindest jetzt ein Gericht in den USA. Der eigentliche Vorgang dahinter ist schon fast kurios, denn der zuständige Mitarbeiter bei Anthropic hatte 2024 den Auftrag, Millionen (!) gedruckte Bücher zu kaufen, diese dann einzuscannen und in PDFs zu Trainingszwecken umzuwandeln.

In einer anderen Beschaffungsmaßnahme hatte Anthropic auf die Piraten-Datenbank LibGen zugegriffen, was wiederum als Urheberrechtsverletzung gewertet und eine Schadensersatzzahlung nach sich ziehen wird.

In einem weiteren Verfahren bekam Meta, das ebenfalls raubkopierte LibGen Bücher zu Trainingszwecken genutzt hatte, wiederum Recht und wurde von den Vorwürfen freigesprochen. Allerdings begründete der zuständige Richter das eher mit Schwächen in der Anklageschrift und ermunterte die Kläger*innen quasi, es wieder bzw. nochmal zu versuchen. Der Social Media Watchblog (€) hat einen DeepDive zum Thema für euch.

… Und was ist das jetzt schon wieder? Ein Tipp: Hat auch mit Meta zu tun, erfahrt ihr weiter unten (Quelle: metaphone.com). 👇

TL;DR: 340 Seiten zu KI Trends

Mary Meekers sehr umfangreiches Slide-Deck „Trends – Artificial Intelligence“ ist zwar schon ein paar Wochen alt, aber das mussten wir auch erstmal sacken lassen. Die US-amerikanische Technologie-Analystin leitet mit ihren Kolleg*innen unfassbar detailreich und mit Daten belegt her, dass KI sich zwischen 2023 und 25 von einer spannenden Software‑Option zu einer neuen Basisschicht der Weltwirtschaft entwickelt hat. Drei Kernbotschaften stecken darin:

Extremer Nutzungs‑ und Kapazitäts‑Sprung – ChatGPT erreicht ≈ 800 Mio. wöchentliche Nutzer*innen nach nur 17 Monaten; dies übertrifft alle bisherigen Technologie‑Adoptionskurven. Kosten verschieben sich – Trainingskosten für ein State‑of‑the‑Art‑Foundation‑Model nähern sich 1 Mrd. US‑$, während Inferenzkosten in zwei Jahren um ≈ 99 % gefallen sind, u. a. dank spezialisierter Chips. Rennen um Infrastruktur & Talente – Die „Big 5“ geben bereits 212 Mrd. US‑$ p. a. für AI‑CapEx aus; Rechenzentren mutieren zu „AI Factories“.

Wer hier tiefer eintauchen möchte, dem empfehlen wir (ganz verrückt), die Nutzung eines aktuellen KI-Modells wie ChatGPT o3, das zu spezifischen Fragestellungen punktgenau die richtige Stelle im Dokument und weiterführende Quellen ausspuckt. Oder ihr nehmt die ganzen 340 Seiten halt ausgedruckt mit an den Pool … 🌊

Whitepaper: The Agents are Coming

Jason Goldberg aka Retailgeek hat für Publicis ein Whitepaper über Commerce Search geschrieben. Er fasst auf acht sehr gut lesbaren Seiten den Status Quo zusammen und erklärt, wie KI und „Agentic Shopping“ den E-Commerce Sektor umkrempeln (könnten). Die wichtigsten Punkte sind:

Keywords werden zunehmend durch Konversationen bzw. dialogbasierte Anfragen ersetzt, was wiederum in „Zero-Click-Commerce“ münden kann.

ersetzt, was wiederum in „Zero-Click-Commerce“ münden kann. Wenn zunehmend KI-Shopping-Agenten für Kund*innen einkaufen, haben vor allem Marken ein Problem, die im Gedächtnis dieser Agenten nicht existieren.

nicht existieren. Generative Engine Optimization (GEO) is the new SEO (buzzword): Strukturierte Produktdaten, KI-lesbare Inhalte und Feeds bzw. Plugins für Sprach- und Chat-Assistenten sind mögliche Schritte auf dem Weg dorthin

is the new SEO (buzzword): Strukturierte Produktdaten, KI-lesbare Inhalte und Feeds bzw. Plugins für Sprach- und Chat-Assistenten sind mögliche Schritte auf dem Weg dorthin KI-Agenten von Drittanbietern sind „Frenemies“ – sie können zusätzlichen Traffic bringen, aber auch Kundenbeziehungen abgraben.

– sie können zusätzlichen Traffic bringen, aber auch Kundenbeziehungen abgraben. Vertrauen und Ethik werden bzw. bleiben ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, da bislang zwei Drittel der Käufer*innen vollautomatisierten Käufen misstrauen. Fühlen wir …

KI Quick News

Clever (oder?): Das KI Tool Cluely verspricht, im Hintergrund alle Calls auf dem eigenen Laptop mitzuloggen und dabei live Input zu liefern, um schlauer dazustehen. Ursprünglich entwickelt, um in Online-Bewerbungsgesprächen zu punkten, machen die beiden Gründer keinen Hehl daraus, dass sie Schummeln leichter machen wollen. Die ersten Nutzer*innen berichten allerdings von einem sehr durchwachsenen Erlebnis, was sie aufgrund von Time Lags und falschen Antworten eher als dümmer dastehen ließ.

Blöd: Eine Studie hat herausgefunden, dass die meisten aktuellen LLMs größere Probleme haben, die Generation Alpha (Wiederholung: alle nach 2010 Geborenen) und deren spezifische Sprache präzise zu verstehen. Die KI schnitt dabei ungefähr genauso gut oder schlecht ab wie die Eltern der betreffenden Kinder und Jugendlichen, so dass deren Technologieerfahrung sich zumindest nahtlos in ihren Alltag einfügen dürfte.

Nützlich: In Vorbereitung auf den Sommerurlaub und den häufig gefassten Vorsatz, weniger Zeit am Handy und mehr mit echten Menschen oder zumindest Büchern zu verbringen, wollen wir euch das Metaphone als heißen Tipp nicht vorenthalten. Es handelt sich um einen Handy-förmigen Block aus Acrylglas und kann … nichts. Absolut rein gar nichts, außer euch das beruhigende, gewohnt haptische Gefühl eines Smartphones zu geben, aber ohne jegliches Ablenkungspotential. Bonus-Feature: Der Akku überhitzt bei der aktuellen Hitzewelle garantiert nicht!

Affiliate Marketing

Rauben Google AI Overviews Affiliate-Seiten den Traffic?

Neue Daten zeigen, dass die Click-Through-Rate bei Websites um 30 bis 70 % in den organischen Suchergebnissen gesunken ist, seitdem es AI Overviews gibt. Laut Ahrefs sank die CTR bei den Top-Ergebnissen in der Google-Suche um 34,5% und Medienhäuser wie Business Insider verloren über die Hälfte ihres Traffics.

Affiliate-Sites trifft das besonders hart – die vor allem bei non-branded und informationsgetriebenen Keywords leiden, weil insbesondere hier AI Overviews den Vortritt haben und für User bequemer in der schnellen Nutzung sind. Weniger Traffic für Affiliate-Sites bedeutet gleichzeitig weniger Conversions und steigender Wettbewerbsdruck.

„Damit wird Veränderung und ein Umdenken in der strategischen Sichtbarkeit bei Affiliate-Websites nötig. Zunächst muss der Content auf den Sites so strukturiert werden, dass Google diese in den AI Overviews übernimmt. Aktuell leiden Brand-affine Suchanfragen weniger unter CTR-Verlusten und sollten somit verstärkt genutzt werden. Klar ist auch, dass der Haupt-Traffic unter diesen Bedingungen nicht mehr über die organischen Suchergebnisse für Affiliat-Websites generiert werden kann. Damit müssen Alternativen, wie Social Media-Kanäle oder Newsletter, her, die für Sichtbarkeit sorgen.“ Dorothea Meyer, Affiliate Marketing Specialist

Social Media

Trump hat angeblich einen Käufer für TikTok gefunden

Kommt TikTok in den USA jetzt unter die Haube? Donald Trump hat in einem Interview mit Fox News erklärt, dass ein Käufer für TikTok gefunden wurde. Laut dem Präsidenten handelt es sich um eine Gruppe „sehr reicher Leute“ – konkrete Namen will er aber erst in etwa zwei Wochen nennen.

Den Hintergrund kennen wir inzwischen, rufen die lang währende Saga aber nochmal ins Gedächtnis: Ein US-Gesetz verpflichtet ByteDance zum Verkauf des US-Geschäfts von TikTok – andernfalls droht ein Verbot. Trump hat die ursprünglich gesetzte Frist bereits dreimal verlängert, damit TikTok in den USA nicht abgeschaltet wird. Aktuell läuft sie bis zum 17. September. Der Grund für das Gesetz sind Sicherheitsbedenken, denn die US-Behörden fürchten, dass China über die Plattform Einfluss auf die öffentliche Meinung in den USA nehmen könnte.

Trump könnte an einer Lösung sein eigenes Interesse haben, denn er selbst zeigte sich zuletzt auch als Fan der App. Immerhin hatte sie ihm im Wahlkampf verholfen. Gleichzeitig betonte er aber, dass für den Verkauf wohl auch die Zustimmung Chinas nötig sei. Das Handelsministerium in Peking verwies darauf, dass der TikTok-Algorithmus als exportkontrollierte Technologie gilt – ein Mitspracherecht sei daher Voraussetzung. Ob es sich bei den Käufern um Unternehmen wie Microsoft, Oracle oder US-Investoren handelt, bleibt vorerst offen. Wir sind gespannt, wen Trump tatsächlich in zwei Wochen präsentiert.

20 Jahre Reddit 🎂

Reddit feiert 20-jähriges Jubiläum und zählt heute über 400 Mio. wöchentliche Nutzer*innen weltweit. Als textbasierte Plattform mit starkem Community-Fokus und Pseudonymität steht der menschliche Austausch im Mittelpunkt – bisher noch fernab von algorithmischen Feeds und Bewegtbild-Trends. Trotz vergleichsweise geringer Werbeumsätze sorgt Reddit mit Datentrainingslizenzen für KI-Anbieter wie Google und OpenAI für neue eigene Einnahmequellen. Die größte Herausforderung bleibt, die Plattform im KI-Zeitalter vor automatisierten Inhalten zu schützen und ihre authentische Kultur zu bewahren.

YouTube Shorts holen auf

Mit den „Shorts“ veröffentliche YouTube in 2020 nach TikTok und Instagram Reels eigene Kurzvideos im Hochformat – und wurde damit in den vergangenen Jahren eher als Nachahmer bzw. Nachzügler von Instagram Reels und TikTok gesehen. Mittlerweile sind YouTube Shorts jedoch zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz geworden: Laut YouTube CEO Neal Mohan erreichen die Kurzvideos mittlerweile bis zu 200 Milliarden Aufrufe – pro Tag!

„Also werden auch auf einer Plattform wie YouTube, wo der Fokus viele Jahre nur auf Querformat-Videos lag, kurze Videos im Hochformat immer wichtiger, insbesondere aufgrund der mobilen Video Views. Unser Learning aus den aktuellen Zahlen: YouTube – und vor allem YouTube Shorts – ist ein Kanal, den Social Media Manager*innen nicht unterschätzen und bestenfalls bespielen sollten. Aktuell sind besonders Challenges und Themen wie Fitness, Gesundheit, Rezepte und Haustiere im Trend.“ Clara Steffes, Team Lead Social Media & Support

Es wird immer schwerer (und teurer), echte Innovationen zu finden und zur Marktreife zu bringen, aber KI ist zur Stelle und kann diese Produktivitätsrückgänge vermutlich abfangen – das leiten Autor*innen von McKinsey in einem aktuellen Paper ziemlich faszinierend her. Empfehlenswerter Longread für alle, die mit Forschung und Entwicklung zu tun haben.

Bild der Woche

Sagen wir es so, das passt zum aktuellen Wetter: Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat Amazon-Chef Jeff Bezos Venedig letzte Woche für seine Hochzeit zeitweise in eine private Feierkulisse verwandelt – inklusive abgesperrter Kanäle, Sicherheitsvorkehrungen und Star-Aufgebot.

Die pompöse Inszenierung hat international für Aufmerksamkeit, Diskussionen und Protest gesorgt, nicht nur im Hinblick auf das Thema „Wie weit kann Reichtum gehen?“, sondern auch mit dem Fokus auf die Umweltbelastung. Dieses Video zeigt eine kurze Zusammenfassung. Ob gut oder schlecht, PR ist PR – das gilt auch für Amazon …