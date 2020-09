Sichert euch 15% Rabatt auf die AFBMC Berlin 2020!

Die erfolgreichste Facebook- & Social-Media-Marketing-Konferenz geht direkt in eine neue Runde – dieses mal wieder in Berlin! Packt bereits jetzt die Taschen für den 12. Oktober und sichert euch mit unserem Code 15% Rabatt auf das Treffen der Social-Media-Szene!

Die Key Facts:

Wann? 12.-13. Oktober 2020

12.-13. Oktober 2020 Wo? BCC Berlin

BCC Berlin Wer? etwa 1000 Social-Media-Nerds, kleine Unternehmen, Mittelstand und Großkonzern; EinsteigerInnen und Fortgeschrittene

Was euch erwartet

Einen Tag lang erlebt ihr auf 5 Bühnen die mitreißenden Talks von etwa 20 Speakern; am nächsten Tag gewinnt ihr Praxiswissen in den intensiven Workshops. Was ihr mitnehmt? 100% Social-Media-Marketing-Hacks für euer Unternehmen! Außerdem ein wertvolles Netzwerk, denn hier trefft ihr MitstreiterInnen aus der Branche, tauscht euch aus und kommt mit neuen Ideen, Strategien und Konzepten im Koffer zurück. Die 50 ExpertInnen, die auf der AFBMC Berlin zu Gast sind, bieten auch alles zwischen kurz-knackigen Case Studies und intensiver 60-Minuten-Session. Die Sessions richten sich besonders auch an fortschrittliche Marketeers, bieten aber auch für EinsteigerInnen ein gutes Sprungbrett ins die Social-Media-Gewässer.

Jetzt Ticket sichern

Neugierig geworden? Dann sichert euch mit dem Code PROJECTERAFBMC zusätzliche 15% Rabatt auf euer Ticket. Wir sehen uns in der Hauptstadt zur AFBMC Berlin 2020!