Affiliate Umfrage 2017 – Ergebnisse

Im Online Marketing vergeht die Zeit wie im Flug und so ist es auch mit unserer Affiliate Umfrage, die wir 2015 im Zuge unserer Neuauflage des Affiliate Marketing eBooks durchgeführt haben. Zeit genug, um sich dieser nochmals zu widmen und die Fragen und Antworten auf den neuesten Stand zu bringen und zu erweitern. Über 250 Affiliates haben Ende 2017 den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Wir wollen euch nun die Ergebnisse vorstellen und schauen was sich in den letzten 2 Jahren für die Affiliates geändert hat.

Wer sind die Affiliates?

Wir wollten erfahren, wer die Affiliates sind, wie professionell sie das Geschäft betreiben und welche Präferenzen sie hegen. Interessant war vor allem der Vergleich zu unserer vorigen Umfrage. Hat sich da etwas getan?

Der mit Abstand größte Teil der Umfrageteilnehmer ist im Alter von 25 bis 34 Jahren (> 40 %). Die nächste Stufe der Alterspyramide bilden mit 24,5 % die 35 bis 44 jährigen. Damit hat sich im Vergleich zu unserer 2015er Umfrage nicht viel getan. Wie auch schon in der letzten Runde hat der Großteil der Affiliates einen Hochschulabschluss (44 %) und rechnet sich dem männlichen Geschlecht zu (60 %).

Jeweils mehr als ein Drittel haben geantwortet, dass sie entweder Haupt- oder nebenberuflich als Affiliate tätig sind. Nur 16 % betreiben ihre Seite als Hobby und 11% sind in einem Affiliate Unternehmen angestellt.

Will man sich daraus nun einen Affiliate-Prototypen bauen, so hat dieser folgende Merkmale:

Männlich

Zwischen 25 und 34 Jahren alt

Abgeschlossenes Hochschulstudium

Nebenberuflich als Affiliate tätig

Wie viel verdienen Affiliates?

Die durchschnittlichen Einnahmen eines Affiliates sind natürlich wesentlich von der Erfahrung und dem Engagement des Affiliates abhängig. Dennoch unterstreichen die Ergebnisse unserer Umfrage wieder einen wesentlichen Pluspunkt des Affiliate Marketings für Merchants: Das Risiko wird auf viele (kleine) Schultern verteilt.

Denn der mit 35% größte Teil der Publisher verdient mit Affiliate Marketing monatlich unter 200€. Beachtlich ist, dass dennoch 21% der Befragten über 3.000€ an Provisionen generieren. Interessanterweise stimmen diese Zahlen exakt mit den Ergebnissen der Studie aus 2015 überein.

Mit wie vielen Merchants arbeiten Affiliates?

Wie viele Kooperationen ein Affiliate eingeht, ist natürlich abhängig vom jeweiligen Geschäftsmodell. Gutschein-Modelle, Preisvergleiche oder Cashbacker haben in der Regel mehr Kooperationspartner als Contentseiten, die sich auf wenige Advertiser beschränken. Wie sich im nächsten Abschnitt zeigen wird, haben an der Umfrage sehr viele Content Partner teilgenommen, was sich auch in den Ergebnissen der Frage nach der Anzahl der Kooperationspartner widerspiegelt:

38% der Umfrageteilnehmer arbeiten mit nur 1-5 und 24% mit 21-50 Partnerprogrammen zusammen. Ganze 18% kooperieren mit 50-100 und weitere 16% mit über 100 Partnerprogrammen.

Welche Geschäftsmodelle werden genutzt?

Unter den Teilnehmer der Affiliate Umfrage sind so ziemlich alle Geschäftsmodelle des Affiliate Marketings vertreten. 62 % der Teilnehmer betreiben Content Seiten. Deals/Schnäppchenseiten sind mit 29%, Social Media Affiliates/ Infuencer mit 25% und Preisvergleichseiten mit 23% vertreten.

In welcher Branche sind Affiliates tätig?

Wir haben erfragt, welchen Themengebieten sich die Publisher mit ihren Projekten zuwenden. Dabei war eine Mehrauswahl möglich.

Es ist jedoch zu beachten, dass wir beim Akquirieren von Teilnehmern vor allem Publisher der von uns betreuten Partnerprogramme angesprochen haben. Deshalb erhebt dieses Ergebnis nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Die Stimmen verteilen sich wie folgt:

Wenn wir dem Ergebnis aber glauben, so arbeitet der Großteil der Partner im Bereich Technik & Entertainment. Erst danach folgen branchenübergreifende Modelle sowie Sport & Freizeit. Das Schlusslicht stellt das Themengebiet Tiere dar.

Wie informieren sich Affiliates?

Als Affiliate Marketing Agentur suchen wir natürlich auch immer nach dem besten Weg, Affiliates anzusprechen und über aktuelle Themen in den von uns betreuten Programmen zu informieren. Deshalb haben wir die Affiliates gefragt, wo sich Affiliates eigentlich über die Partnerprogramme informieren. Hier das Ergebnis:

44% und damit der größte Anteil bezieht seine Informationen aus den Partnerprogramm-Empfehlungen nach dem Netzwerk-Login. Außerdem nutzen viele die die allgemeinen Netzwerk Newsletter (43 %) sowie gängige Partnerprogrammverzeichnisse wie z. Bsp. 100partnerprogramme.de (34%). Auch Empfehlungen sind mit 34% vertreten. Bei dieser Frage waren mehrere Antworten möglich.

Fazit

Um die oben bereits aufgegriffene Persona zu finalisieren, aggregieren wir alle Daten und erhalten:

Geschlecht: Männlich

Beruf: unbekannt

Nebenberuf: Affiliate

Alter: zwischen 25 und 34 Jahren

Bildungsgrad: Abgeschlossenes Hochschulstudium

Monatliche Einnahmen mittels Affiliate Marketing: bis zu 200€

Affiliate Modell: Content Publisher

Bevorzugtes Themengebiet: Technik & Entertainment

Findest du dich in dieser Persona wieder? 😉

Im Folgenden findest du noch einmal alle Ergebnisse dieses Teils der Umfrage in einer Grafik. Gern könnt ihr diese teilen, weiterverbreiten oder einbetten. Dafür könnt ihr diesen Code nutzen: