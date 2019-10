Auf zum SEO-DAY Cologne mit Projecter-Rabatt!

Helene ist seit Mai 2019 als Werksstudentin für Projecter tätig. Sie unterstützt als Texterin vorwiegend alles, was mit Sprache zu tun hat oder in Worte gefasst werden muss. Nach ihrem Abitur zog es Helene sofort nach Leipzig. Dort sammelte sie während eines einjährigen Bundesfreiwilligendienstes im kulturellen Bereich erste Erfahrungen im Projektmanagement und in der Öffentlichkeitsarbeit. Anschließend begann sie Translation für Englisch und Französisch an der Universität Leipzig zu studieren. Mit der kurzen Unterbrechung eines Auslandssemesters in Irland, lebt Helene seit drei Jahren hier. Wenn Helene nicht gerade arbeitet oder studiert, dann singt sie im Chor, geht gern ins Theater und genießt gute Bücher, Musik und angenehme Gespräche - am liebsten in der Sonne.