Mit 15% Rabatt zur CONTENTIXX 2019 in Berlin

Networking, Kommunikation und Kennenlernen – das steht im Mittelpunkt der CONTENTIXX in Berlin. Seid mit dabei, wenn die CONTENTIXX in ihre nächste Ausgabe in 2019 startet, und erweitert euer Wissen im Content Marketing. Denn: Content is Queen. Ob Content-Strategien, Content-Formate oder die praktische Content-Erstellung – am 19. und 20. März werdet ihr von mehr als 120 Speakern mit tiefen Einblicken ins Content Marketing versorgt.

In einer Kombination von Konferenz, Workshop und Networking könnt ihr euch neuestes Wissen aneignen und Kontakte knüpfen. In bis zu 60 Sessions und Workshops teilen Experten ihre Erfahrungen und ihr Know-How.

Zu den Themen gehören zum Beispiel:

# Content Marketing im Unternehmen einbinden

# Storytelling

# Influencer Marketing

# Native Advertising

# B2B-Content-Marketing

In verschiedenen Räumen könnt ihr euch Vorträge anhören wie „Als Marke zum Video-Influencer werden“ bei Simon Kaiser (Klein aber Video Agentur), „Die Macht verkaufsstarker Texte – und die Kunst, sie kreativ zu schreiben“ bei Eike Kewitz (Freiberufler bei elbcontent) oder „Mit Content Marketing zu einer der bekanntesten Webseiten über Sprachenlernen“ bei Gabriel Gelman (Netzbekannt GmbH).

Im Fokus steht der Wissensaustausch in familiärer Atmosphäre. CONTENTIXX bezeichnet sich als „Unkonferenz“ und will weniger Messe-Charakter bieten als vielmehr Raum für Begegnung und familiäres Lernen: mehr Impulse, mehr Expertenwissen, mehr Blickwinkel. Der Veranstaltungsort des 4-Sterne-Hotels am Müggelsee in abgelegener und idyllischer Lage tut dabei sein Übriges. Die Teilnehmerzahl liegt bei ungefähr 600 – die Gelegenheit also, den Workshop-Charakter der CONTENTIXX aktiv für eigene Lernziele zu nutzen.

Du möchtest neue Ideen für deine Zielgruppen bekommen? Bewegung in die Strukturen deines Content-Marketing-Teams bringen? Strategischer arbeiten und dabei Trends setzen? Dann verpass nicht deine Chance, am 19. und 20. März auf der CONTENTIXX in Berlin einiges mehr zu lernen, was du schon über Content Marketing zu wissen glaubst! Wir schicken dich mit Projecter-Rabatt nach Berlin – mit dem Code projecter15contentixx bekommt ihr 15% Rabatt auf euer Ticket.

Aufgepasst! Der Code ist nur gültig vom 7. bis einschließlich 13. Januar – also keine Zeit verlieren.