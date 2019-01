5 Verklickt & Zugenäht – Die Zukunft gehört Instagram mit Peter Mestel

Worauf kommt es wirklich an, um als Unternehmen einen bedeutenden und erfolgreichen Social Media Account zu betreiben? Jedenfalls reichen keine monotonen, uninspirierten Fotos aus dem eigenen Produktkatalog. Diese Meinung vertritt Peter Mestel, unser Gast in dieser Folge „Verklickt & Zugenäht. Er arbeitet als Head of Social Media bei UCS, hält Vorträge über soziale Medien auf verschiedenen Events und wird auch gerne mal als Mr. Instagram bezeichnet. In dieser Folge spricht Steffen mit Peter über die Erfolgsgeschichte von Stories und Dinge, die Unternehmen auf Instagram immer noch nicht verstanden haben. Wer keine Liebe gibt, wird auch keine Liebe erhalten – besser als Peter kann man es nicht auf den Punkt bringen.





Alle Folgen von „Verklickt & Zugenäht“ findet ihr auf: