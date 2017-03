Nichts geringeres als die Entdeckung sieben neuer erdähnlicher Planeten, 40 Millionen Lichtjahre von unserer Erde entfernt, gab die NASA vor kurzem bekannt. Eine Besonderheit war dabei die Dauer eines Jahres auf einem der Planeten. Während ein Jahr auf unserem Planeten 365 Tage umfasst, sind es dort nur 3 Tage. Die Zeit vergeht dort relativ gesehen deutlich schneller. Werfen wir einen Blick auf die Entwicklungen im Online Marketing, lässt sich ähnliches behaupten: Verglichen mit anderen Branchen schreiten Entwicklungen im Online-Bereich deutlich schneller voran als in anderen Branchen.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt dabei die stetige Auseinandersetzung mit den Entwicklungen in der digitalen Welt. Online Marketing Manager stehen dabei vielfältige Werkzeuge zur Verfügung, um stets aktuell über die neuesten Trends, Neuerungen und Hypes informiert zu sein. Newsletter, Apps, Twitter, Facebook, RSS Reader, Reddit, Konferenzen, Barcamps sind dabei nur einige Quellen. Eine weitere, oftmals unter dem Radar fliegende Option, sind Podcasts.

Warum überhaupt Podcasts?

Podcasts unterscheiden sich signifikant von andere Informationsmedien. Während Blogposts, Tweets oder Vorträge die vollständige Aufmerksamkeit verlangen, offenbaren sich Podcasts als hervorragendes „nebenbei“ Medium. Problemlos lässt sich dabei spazieren, saugen, kochen, putzen, Bahn fahren, pendeln. Podcasts sind bei weitem nicht dermaßen einnehmend wie andere Medien – ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Podcasts bieten weiterhin eine gewisse Tiefe beim Thema, welches bei anderen Medien nur schwer umzusetzen wäre. Eine einstündige Diskussion über die Möglichkeiten von Instagram als Marketingkanal lässt sich entspannt anhören, lesen möchte das wohl niemand. Podcasts können sich die Zeit nehmen, die sie für die Tiefe eines bestimmten Themas brauchen.

Welche Online Marketing Podcasts gibt es?

Die Podcasts-Szene ist deutlich ausgeprägter, als man im ersten Moment vermuten würde. Es gibt wohl keine Nische, zu der es keinen Podcast gibt. Auch rund um das Thema „Online Marketing“ gibt es viele Podcasts. Eine Auswahl wollen wir euch vorstellen:

Onlinemarketing Rockstars : Philip Westermayer begrüßt in jeder Folge einen neuen Gast aus der Online Marketing Welt. Im Interview Format spricht er mit SEO Experten, Influencern und anderen Menschen, die mit mindestens einem Finger im Internet stecken.

: Philip Westermayer begrüßt in jeder Folge einen neuen Gast aus der Online Marketing Welt. Im Interview Format spricht er mit SEO Experten, Influencern und anderen Menschen, die mit mindestens einem Finger im Internet stecken. Exponent (englisch): Ben Thompson spricht in diesem Podcast mit einem Gast einmal pro Woche über die neuesten Entwicklungen aus der digitalen Szene. Zwar werden neben Online Marketing auch weitere Digital-Themen besprochen, was diesen Podcast jedoch kein bisschen schlechter macht.

(englisch): Ben Thompson spricht in diesem Podcast mit einem Gast einmal pro Woche über die neuesten Entwicklungen aus der digitalen Szene. Zwar werden neben Online Marketing auch weitere Digital-Themen besprochen, was diesen Podcast jedoch kein bisschen schlechter macht. Logbuch Netzpolitik : Wer sich nicht nur für wirtschaftliche Cyber-Themen interessiert, sondern auch über den Tellerrand hinaus mit netzpolitischen Auswirkungen der Online-Welt beschäftigen möchte, ist in diesem Podcast richtig. Tim Pritlove und Linus Neumann sprechen wöchentlich die neuesten Themen an.

: Wer sich nicht nur für wirtschaftliche Cyber-Themen interessiert, sondern auch über den Tellerrand hinaus mit netzpolitischen Auswirkungen der Online-Welt beschäftigen möchte, ist in diesem Podcast richtig. Tim Pritlove und Linus Neumann sprechen wöchentlich die neuesten Themen an. Start-Up (englisch): Dieser Podcast ist Content Marketing vom feinsten. Die Podcast Schmiede Gimlet Media begleitet in diesem Podcast den Aufbau des eigenen Unternehmens, inklusive des Aufbaus der eigenen Marketing Strategie und der Diskussionen über verschiedene Werbeformate.

(englisch): Dieser Podcast ist Content Marketing vom feinsten. Die Podcast Schmiede Gimlet Media begleitet in diesem Podcast den Aufbau des eigenen Unternehmens, inklusive des Aufbaus der eigenen Marketing Strategie und der Diskussionen über verschiedene Werbeformate. The Science of Social Media (englisch): Social Media Fans werden bei Buffer bereits die Ohren spitzen. Der Tool-Anbieter unterhält nicht nur einen Blog, sondern seit längerer Zeit ebenso einen Podscast. Neben einzelnen Episoden zu allgemeinen Themen werden auch hier regelmäßig Gäste eingeladen, welche über die Social Media Arbeit in ihrem Unternehmen reden, wie z.B. National Geographic oder die NASA.

Natürlich lassen sich an dieser Stelle beliebig weitere Podcast-Formate aufzählen wie Neunetzcast, socialgenius, Kassenzone, exchanges, t3n Filterbubble oder Digiday. Weitere Podcasts lassen sich ansonsten z.B. über iTunes finden. Um die Podcasts auf dem Smartphone abspielen zu können, stehen eine Vielzahl an Podcatchern (z.B. Overcast oder Pocket Casts) zur Installation in den App Stores bereit.