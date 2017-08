Bits & Pretzels 2017 – das Gründer-Festival in München

Die Bits & Pretzels geht dieses Jahr bereits in die vierte Runde. Auch dieses Jahr treffen sich Gründer, Gründungsinteressierte und Investoren vom 24. bis 26. September auf der Bits & Pretzels. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren von einem gemütlichen Weißwurstfrühstück für Vertreter der Münchner Startup-Branche zu Deutschlands größtem Startup-Event entwickelt.

An den ersten beiden Tagen der Veranstaltung finden Keynotes und Präsentationen erfolgreicher und einflussreicher Gründern aus der digitalen Welt sowie Workshops und Panel-Diskussionen statt. Mit Formaten wie der „Startup Acadamy“ bietet die Veranstaltung außerdem spezielle Vorträge für Gründer in der Anfangsphase. Ebenso sind Pitches in die Veranstaltung integriert. Am ersten Tag treten mehr als hundert Startups auf der Pitch-Bühne gegeneinander an. Der Sieger wird am zweiten Tag der Veranstaltung im Finale gekürt. Auch Later Stage Startups haben die Chance, vor Investoren zu pitchen.

Neben inspirierenden Keynotes und spannenden Workshops steht die Bits & Pretzels für Networking. Vor allem der dritte Tag, der sich durch das Networking-Konzept auf dem Oktoberfest auszeichnet, steht vollkommen im Zeichen des Networkings. Teilnehmer der Bits & Pretzels können für diesen Tag bereits vorab auswählen, bei welchem „Table Captain“, einer Personen aus der digitalen Gründerszene, sie sitzen möchten. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem Alexander Kudlich von Rocket Internet, Dr. Paul-Bernhard Kallen von Hubert Burda Medien sowie Stephanie Czerny von der DLD Media GmbH.

Das klingt nach einer Veranstaltung, die ihr nicht verpassen dürft? Dann sichert euch jetzt eins der beliebten 3-Tages-Fesival-Tickets und erhaltet bei der Bestellung über uns einen stylischen Bits & Pretzels-Hoodie dazu. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist beim Bestellvorgang den Code PARTNER_NW17 eingeben. Zu den Tickets kommt ihr hier.

Wir wünschen viele spannende Insights, erfolgreiche Pitches und natürlich einen schönen und erfolgreichen Veranstaltungsabschluss auf dem Oktoberfest!