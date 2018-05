Bits & Pretzels 2018 – Gründergeist rund um das Oktoberfest

Das Oktoberfest wird auch in diesem Jahr Millionen Besucher auf die Festwiesen locken. Mitten im Münchner Festtrubel findet bereits die fünfte Bits & Pretzels Konferenz statt. Das dreitägige Festival vom 30. September bis 2. Oktober wird wieder Anziehungspunkt für Deutschlands Start-up-Szene und erfolgreiche Entrepreneure aus aller Welt. Wie ihr Karten für das begehrte Event ergattert, verraten wir euch am Ende dieses Beitrags.

Die Bits & Pretzels steht ganz im Zeichen des Gründergeistes. An den ersten beiden Tagen finden Keynotes und Präsentationen erfolgreicher Gründer aus der digitalen Welt sowie Workshops und Panel-Diskussionen statt. Start-ups haben die Gelegenheit, ihre Geschäftsideen vorzustellen und potenzielle Investoren in der „Startup Exhibition“ von sich zu überzeugen. Das Besondere an der Bits & Pretzels: 100 Startups haben die exklusive Möglichkeit, auf der Pitch-Bühne gegeneinander anzutreten und 5000 Zuschauer von sich zu überzeugen. Wer zwar nicht pitchen möchte, aber wertvolle Insights zu Gründer-Themen sucht, wird in speziellen Formaten wie der „Startup Academy“ fündig.

Nach zwei Tagen voller Input steht am letzten Festivaltag das Networking im Fokus. Im Schottenhamel-Zelt auf dem Oktoberfest sind exklusiv 300 Tische für Besucher der Bits & Pretzels reserviert. Teilnehmer können vorab entscheiden, bei welchem „Table Captain“ sie sitzen möchten. In diesem Jahr freuen sich namhafte Persönlichkeiten wie Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, Ralf Kleber von Amazon oder Jochen Engert, Mitgründer von Flixbus, auf eure Gesellschaft. Alternativ könnt ihr euch auch für einen Topic Table entscheiden, an dem ein aktuelles Digitalisierungsthema diskutiert wird.

Das klingt nach einem Event, das ihr nicht verpassen möchtet? Dann hofft auf Glück, denn in diesem Jahr werden die begehrten 5000 Tickets ausschließlich verlost. Hier könnt ihr euch bewerben.

Wir wünschen euch viel Erfolg und wertvolle Insights auf Deutschlands größtem Start-up-Event!