Der Marketing Planer 2020

Das Jahr 2019 ist vorbei – 2020 hat begonnen. Während ihr damit beschäftigt seid, die letzten Plätzchen zu essen und die weihnachtliche Dekoration abzubauen, blicken wir schon mal auf das neue Jahr und die Highlights, die 2020 auf uns warten.

Auch in diesem Jahr haben wir einen Online-Marketing-Kalender mit allen wichtigen Terminen für 2020 zusammengestellt. Für einen entspannten Start in das neue Jahr, kann der Kalender ganz einfach hier in den eigenen Kalender integriert werden.

Kalender Gesamt 2020

Alle wichtigen Termine für 2020, in folgende Kategorien geclustert gibt es hier:

Selbstverständlich haben wir auch für 2020 wieder eine Infografik mit allen wichtigen Anlässen erstellt. Viel Spaß damit!

Mit folgendem Quellcode könnt ihr die Infografik direkt in eure Website integrieren:

<img src=“http://www.projecter.de/blog/wp-content/uploads/2019/12/omplaner2020_Zeichenfla%CC%88che_1.jpg“ alt=“Projecter Online Marketing Planer 2020″/>

Ein erfolgreiches Jahr 2020 und viel Spaß bei der Marketing-Planung!