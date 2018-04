OMK Lüneburg 2018 – bereits das 7. Mal in Folge

Am 27.09. ist es soweit: Gemeinsam mit der Leuphana Universität verwandelt die Online-Agentur web-netz den Campus der Leuphana Universität zum Dreh- und Angelpunkt des Online Marketings. Die OMK Lüneburg findet dieses Jahr bereits zum siebten Mal in Folge statt und bietet unter dem Motto „Weiterbildung und Wissensaustausch“ Einblicke in die neusten Forschungsergebnisse im Bereich des Online Marketings. Neben renommierten Professoren werden auch Vertreter verschiedener Unternehmen – mit dabei sind unter anderem Otto, Tom Tailor und Facebook – spannende Insights mit euch teilen.

Da die Veranstaltung zunehmend an Beliebtheit gewinnt, werden in diesem Jahr mehr als 1.000 Besucher erwartet. Eine Übersicht des diesjährigen Programms inklusive Speakern und Themen findet ihr hier. Neben Erkenntnissen und neuem Wissen aus den Speaker-Slots und Podiumsdiskussionen erwarten euch darüber hinaus Gelegenheiten zum Austausch und Networking beim Warm Up und der After Show Party. Die Konferenzseite bietet dazu Eindrücke sowie Recaps aus den vergangenen Jahren.

Diese Mischung aus Wissenschaft und Wirtschaft sagt euch zu und ihr möchtet Teil der OMK 2018 sein? Dann meldet euch noch bis zum 31. Mai 2018 an und sichert euch den Early-Bird-Preis von 199,00€. Studierende können für 29,00€ an der Veranstaltung teilnehmen.

Wir werden ebenfalls bei der OMK Lüneburg anwesend sein und freuen uns auf viele bekannte wie neue Gesichter!