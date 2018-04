Nutzerintentionen in Keywords verstehen – Singular vs. Plural

Wenn Nutzer Keywords in die Google Suche eingeben, haben sie ein Ziel vor Augen, welches oft nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Weiterhin muss man betrachten, dass zum einen der SEO die Nutzerintention verstehen muss, zum anderen muss es aber auch die Suchmaschine. Selbst wenn der SEO das Anliegen des Nutzers perfekt verstanden hat, bringt ihm das ziemlich genau „gar nichts“, wenn die Suchmaschine den Nutzer ganz anders versteht und andere Inhalte ausspielen möchte. In der Praxis klappt das mittlerweile sehr gut, deshalb sollen ein paar Regeln und Beispiele aufgezeigt werden, wie man Nutzerintention richtig interpretiert.

Singular vs. Plural

Als erstes Beispiel sollen hier die beiden Keywords „familienvideo“ und dessen Plural „familienvideos“ dienen. Wie im folgenden Screenshot zu sehen, haben sie beide das gleiche Suchvolumen, zumindest im Durchschnitt betrachtet.

Beim genaueren Blick sieht man, dass dennoch saisonale Unterschiede bestehen. Hier das Suchvolumen nach Monaten für „familienvideos“:

Zum Vergleich das monatliche Suchvolumen vom Singular „familienvideo“:

Man kann nun davon ausgehen, dass Anfragen im Singular etwas mehr auf den Suchenden selbst bezogen sind. Das heißt, in diesem Falle hat er selbst ein „familienvideo“ oder möchte eines drehen. Im Plural sucht er dann eher nach „familienvideos“ von anderen, Beispielen oder Stock-Videos.

Ein weiteres Beispiel bietet der Vergleich zwischen „autopanne“ und „autopannen“.

Suchvolumen für „autopanne“:

Suchvolumen für „autopannen“:

Erklärungsversuch: Bei der Suche nach dem Singular bezieht der Nutzer wieder die Anfrage auf sich, heißt, er hat selbst eine Panne und informiert sich, was zu tun ist. Bei der Suche nach „autopannen“ hat der Nutzer selbst noch keine Panne, sondern holt sich präventiv Infos zum Verhalten bei einer Panne ein. Das zeigt sich in den Peaks im Juni und Juli vor der Reisesaison für „autopannen“, während das Suchvolumen für „autopanne“ ab Juli ansteigt und während der Reisesaison sein Niveau hält. Der Nutzer sucht also eher nach „autopanne“, wenn er selbst von diesem Problem betroffen ist.

Vergleicht man die Google Suggest Vorschläge für beide Keywords, wird auch klar, welches Keyword für das konkrete Problem steht:

Ein letztes Beispiel soll der Vergleich zwischen „wandertour schweden“ und „wandertouren schweden“ sein. Zunächst die Suchvolumina im monatlichen Verlauf:

„wandertour schweden“:

„wandertouren schweden“:

Interpretiert man die monatlichen Verläufe, so kommt man zum Entschluss, dass der Plural „wandertouren schweden“ der allgemeinen Planung des Urlaubs dient, da anscheinend die Suchaktivitäten vor dem Urlaub den Höhepunkt erreichen. Bei Betrachtung des Singulars „wandertour schweden“ erkennt man Peaks in Juli und August. Vermutlich sucht also jener Nutzer, der nun konkret eine Tour plant, oder sich vielleicht auch schon in Schweden befindet. Zumindest hat er ein persönlicheres Interesse an der Suche, das Problem ist auf ihn zentriert.

Auch wenn die Schlussfolgerungen an der ein oder anderen Stelle etwas schwer zu treffen und vielleicht auch nicht eindeutig sind, so lassen sich in jedem Falle Unterschiede zwischen Singular und Plural erkennen und das Learning ist, dass Singular-Anfragen nutzerzentrierter sind. Wollte man das in Aussagen des Nutzers transferieren, dann sehe es wohl so aus:

Singular: „Ich habe ein konkretes Problem und brauche jetzt eine Lösung dafür!“

Plural: „Mir ist das folgende Problem bekannt und vielleicht könnte ich es zukünftig bekommen. Um vorbereitet zu sein, suche ich nach Lösungsmöglichkeiten!“

Was lernt man nun daraus?

Zu Beginn wurde schon das Problem betitelt, dass auch die Suchmaschine die unterschiedlichen Intentionen erkennen muss, da sie letztendlich dafür verantwortlich ist, welcher Inhalt ausgespielt wird. Kurz nachgeprüft merkt man, dass Google kaum auf den Numerus zurückzuführende Unterschiede in den SERPs zulässt, also obige Thesen nicht in den Algorithmus einbezieht.

Dennoch sollte man natürlich versuchen, dem Suchenden das zu liefern, was er möchte. Desto besser man die Intention versteht, umso zielgerichteter kann man auf die Probleme eingehen. Nicht immer sind beide Nutzerintentionen (konkretes Problem, Vorbereitung auf ein Problem) relevant. Wenn man aber weiß, dass man ein Pannen-Dienst ist und dass Nutzer sowohl nach „autopanne“ als auch „autopannen“ suchen, so kann man Seiten für beide Nutzerintentionen bereitstellen:

Konkrete Seite zur Pannenhilfe inkl. Notfallrufnummer

Allgemeine Seite zum Verhalten bei einer Panne

Weitere Faktoren

Betrachtet man z.B. noch den Faktor des Endgerätes, kann man noch genauer auf die Nutzerintention eingehen. Sucht ein Nutzer nach „autopanne“ über ein Smartphone, so wird es schon fast eindeutig, dass er ein konkretes Problem hat. Das Kriterium des Endgerätes ist in diesem Falle auch viel aussagekräftiger als der Numerus des Keywords.

Auch Variablen wie der Nutzer-Standort oder die Tages- oder Jahreszeit können wesentlich für die Deutung der Nutzerintention sein. Wichtig ist nur, dass man sie korrekt interpretiert.

Fazit

Umso besser man den Nutzer versteht, umso besser lassen sich Inhalte für ihn bereitstellen. Damit wäre die Aufgabe des SEO oder Content-Managers erfüllt. Das Problem, dass die Suchmaschine wohlmöglich die Nutzerintention nicht genauso interpretiert, bleibt damit dennoch bestehen. Hier gibt es auch kaum Möglichkeiten, der Suchmaschine Empfehlungen an die Hand zu geben. Im besten Falle etabliert sich der eigene Seiteninhalt durch gute Nutzersignale und wird zukünftig bei den passenden Anfragen ausgespielt. Weiterführend bleibt zu hoffen und zu erwarten, dass die Suchmaschinen-Algorithmen weiter angepasst werden und dann auch solche kleinen aber feinen Unterschiede erkennen. Da das Prinzip von Singular und Plural aber nicht einheitlich als Schablone über alle Keywords gelegt werden kann, bedarf es komplexer Auswertungen, welche Zeit zur Implementierung bedürfen.

Welche Beispiele sind euch bekannt, bei denen die Nutzerintention zwischen Singular und Plural schwankt?

Dieser Beitrag wurde am 17.4.2018 aktualisiert.