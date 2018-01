Checkliste Facebook Live-Videos

Facebook Live-Videos sind schon lang kein Neuland mehr, doch läuft bei der Umsetzung nicht immer alles rund. Was für ein gutes Live-Video beachten werden muss, haben wir für euch zusammengefasst:

Vor dem Live-Video

Content

Im Vorfeld der Live-Übertragung ist es sinnvoll, ein Konzept für das Video vorzubereiten. Facebook rät zu einer Mindestlänge von 10 Minuten für Live-Videos, daher ist es wichtig, diese Zeit auch mit Inhalten zu füllen. Bei der Planung sollte auch darauf geachtet werden, an welchen Wochentagen und zu welcher Uhrzeit das Live-Video gepostet werden soll. Eine Auskunft darüber, welche Wochentage besonders gut frequentiert sind, gibt der Statistik-Reiter der jeweiligen Facebook-Seite. Die Themen und Inhalte sollten außerdem im Konzept grob dargestellt werden, damit euch der Gesprächsstoff nicht ausgeht.

Mögliche Themen für ein Live-Video:

Q&As

Interviews

Gewinnspiele & Auslosungen

Vorträge

Pressekonferenzen

Produktvorstellungen

Produkttests

News

Großveranstaltungen

Wenn Konzept und Zeitplan stehen, sind folgende Punkte zu prüfen:

Technische Voraussetzungen

Lichtverhältnisse checken

Kamerawinkel und Position ausmachen

Stativ oder anderen Stabilisator einsetzen

Fernbedienung nutzen

Selfiestick einbinden

Umgebungsgeräusche vermeiden

Akkustand checken

Ersatzakkus einplanen

Gute Internetverbindung herstellen

Flugzeugmodus aktivieren

WiFi einschalten

Hoch- oder Querformat wählen und dabei bleiben

Projecter Tipp: Wenn du dich erst einmal an das Format Live-Video gewöhnen willst und ein bisschen experimentieren möchtest, teste es einfach mit deinem persönlichen Account und stelle die Postingeinstellungen auf „Nur ich“, so kannst du munter live gehen, ohne deine Freunde mit deinen Testvideos zu amüsieren.

Community Management

Ankündigung des Livegangs

Wahl eines ansprechenden Titels

Formulieren einer aussagekräftigen Beschreibung

Währenddessen

Vorstellung der Person und der Inhalte

Hauptaussage nicht zu Beginn bringen

Fragen ans Publikum stellen

Fragen des Publikums beantworten

Interaktion mit Nutzern (mit Namen begrüßen)

Auf negative Kommentare gefasst sein und darauf entsprechend reagieren

Nach dem Video

Upload der HD-Video Version auf der FB-Seite

Weitere Kommentare und Anfragen beantworten

Video auf anderen sozialen Netzwerken teilen

Erfolg analysieren und Learnings für das nächste Live-Video festhalten

Fazit

Das Format gibt dem Marketer eine großartige Chance, mit seiner Community direkt in Kontakt zu treten und seine Produkte oder seine Brand optimal zu präsentieren. Der Einsatz des Formates wird außerdem von Facebook in Form von organischer Reichweite belohnt, was sich wiederum positiv auf die gesamte Seite auswirkt. Probiert es einfach aus und wenn ihr die Punkte der Liste einhaltet, sind die Rahmenbedingungen für ein gutes Facebook Live-Video geschaffen. Nun muss nur noch der Inhalt überzeugen.