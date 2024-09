Was ist Affiliate Marketing eigentlich und wie lässt es sich branchenweit definieren? Welche Geschäftsmodelle werden im Affiliate Marketing abgedeckt? Was sind die Aufgaben von Advertisern und Publishern? Und wie gehe ich beim Start eines Partnerprogramms genau vor? Diese und weitere Fragen beantwortet das Affiliate-Marketing-Buch von Projecter.

Die Autorinnen Katja von der Burg, Johannes Rauner, Robert Förster und Marius Hasselkus haben den Inhalt vollständig aktualisiert und um Themen ergänzt, die die Affiliate-Marketing-Branche bewegen: z. B. der Unterschied zwischen Influencerinnen und Content-Websites, welche Fallstricke es gerade im Tracking-Prozess gibt und vieles mehr.

„Nach fast zehn Jahren, was im Online-Marketing schon fast ein halbes Leben ist, war es an der Zeit, unser Grundlagenwerk erneut zu aktualisieren. Es ist ein Herzensprojekt, um Neueinsteiger*innen die Scheu vor Affiliate Marketing zu nehmen und bei Interessierten die Leidenschaft für die Welt des Affiliate Marketings zu entfachen. Darüber hinaus möchten wir auch Advertiser und Online Marketing Manager davon überzeugen, dass Affiliate Marketing der perfekte Kanal für die eigene Marketing-Landschaft sein kann.“ – Johannes Rauner, Head of Partner Management, SEO & Webanalyse bei Projecter

Übersichtlich, greifbar und verständlich geht das eBook in zehn Kapiteln auf Affiliate-Marketing-Grundlagen sowie Netzwerke, Werbemittel und die Arbeit in Affiliate-Programmen, aber auch auf spezifische Branchenthemen ein. Es ist jetzt zum kostenlosen Download auf projecter.de/affiliate-ebook verfügbar.

„Wir haben die zweite Auflage des Affiliate-Marketing-Buchs einmal komplett auf den Kopf gestellt, gekürzt, neu geschrieben und ergänzt: Ich kann mit Zuversicht sagen, dass die dritte Auflage nun qualitativ auf einem sehr hohen Niveau ist und als Referenz für das Branchenwissen zu Affiliate Marketing herhalten kann. Eine englische Version ist ebenfalls in Vorbereitung.“ – Katja von der Burg, Gründerin und Geschäftsführerin von Projecter

Das Affiliate-Marketing-Buch wurde zum ersten Mal in 2011 veröffentlicht; die zweite Version erschien 2015. Das neue eBook bildet damit eine zuverlässige Basis für Affiliates, Merchants, Agenturmitarbeiter*innen, Auszubildende und Interessierte, die auf die Expertise von über 16 Jahren Affiliate Marketing bei Projecter zurückgeht.

Über Projecter

Projecter wurde 2008 in Leipzig gegründet und beschäftigt als eine der größten Digitalagenturen Ostdeutschlands an den beiden Standorten in Leipzig und Garmisch-Partenkirchen rund 80 Mitarbeiter*innen. Als Full-Service-Anbieter deckt das Team von Affiliate Marketing über SEO, SEA, Social Ads und Social Media bis hin zu Web Analytics die komplette Bandbreite des Online Marketings ab.

Zu den bekanntesten Kund*innen auf dem deutschen Markt gehören SportScheck, Zumnorde und RB Leipzig. Seit 2023 geht Projecter gemeinsame Wege mit der Obsidian Group, welche fünf europäische Digitalagenturen mit über 330 Mitarbeiterinnen umfasst.

Ansprechpartnerinnen

Für Rückfragen, O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne an:

Katja von der Burg

Gründerin und Geschäftsführerin Projecter GmbH

E-Mail: katja@projecter.de

Telefon: 01512-7525727

Laura Krauel

PR & Marketing Managerin Projecter GmbH

E-Mail: laura.krauel@projecter.de

Weitere Informationen sind auf projecter.de/affiliate-ebook zu finden.

