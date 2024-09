News der Suchmaschinen

Am 3. September 2024 wurde das im August gestartete Google Core Update abgeschlossen. Wie in unserer letzten SEO News bereits berichtet, ließen sich schon im August Schwankungen in den Suchergebnissen erkennen, insbesondere im Shopping-Bereich. Laut SEO Südwest gibt es auch nach dem Abschluss des Google Core Updates noch Bewegung in den Suchergebnissen. Der Grund: Google nimmt nach einem Update häufig noch Korrekturen vor. So kann es auch jetzt noch zu Veränderungen der Rankings kommen.

Mehr Händlereinträge in den Product Grids

Auf X teilte Brodie Clark, SEO Consultant, dass Google nun deutlich mehr Händlereinträge in seinen Product Grids anzeigt. Das betrifft insbesondere E-Commerce-Suchanfragen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Australien und Deutschland. E-Commerce-Webseitenbetreiber*innen sollten also eine durchdachte Strategie für Händlereinträge haben, um keine Klicks an die Konkurrenz zu verlieren.

Erweiterte Händlereinträge in den Product Grids auf einer Google-Suchergebnisseite

Versteckte Inhalte werden von Google nicht immer indexiert

Auf LinkedIn weist Brodie Clark darauf hin, dass Inhalte, die z. B. in Akkordeon-Menüs eingebunden sind, manchmal von Google nicht indexiert werden – obwohl Tools, wie das URL Inspection Tool, die Inhalte anzeigten. Solltet ihr also versteckte Inhalte verwenden, stellt sicher, dass diese immer korrekt gerendert werden, um Indexierungsprobleme zu vermeiden.

Das Affiliate Marketing eBook 3.0 ist da 🎉

Affiliate … was? Ja, genau, ihr habt richtig gelesen: News gibt’s in dieser SEO Ausgabe ausnahmsweise auch mal von unserem Affiliate Marketing Team. Denn unser Affiliate Marketing eBook ist in der dritten, komplett aktualisierten Auflage erschienen! 🎉 Das branchenbekannte Standardwerk umfasst Expertenwissen für Affiliates, Merchants, Agenturen, aber auch für Auszubildende und Affiliate-Marketing-Interessierte auf mehr als 200 Seiten. Die bisherigen Versionen wurden über 15.000 Mal heruntergeladen.

Die bisherigen Versionen wurden über 15.000 Mal heruntergeladen. Die mittlerweile dritte Version haben wir um Themen ergänzt, die die Branche aktuell bewegen: z. B. der Unterschied zwischen Influencerinnen und Content-Websites, welche Fallstricke es gerade im Tracking-Prozess gibt und vieles mehr.

PS: Snackable Affiliate Marketing Insights für Einsteiger*innen gibt es in den kommenden Wochen auch bei uns auf LinkedIn und Instagram. Folgt uns gerne dort! 🤝

So meistert ihr eure Content-Strategie

Unser Lesetipp ist ein Muss für alle, die ihre Content-Strategie optimieren möchten: Robin Heintze, Geschäftsführer von morefire, zeigt in einem Artikel auf LinkedIn Schritt für Schritt, wie ihr systematisch einen effektiven Content-Plan aufbaut. Beginnend bei der Themenclusterung über die Einordnung in Customer Journey Phasen bis hin zur Festlegung der Kanäle und Ziele je Beitrag. Schaut doch gleich mal rein und adaptiert diese Arbeitsweise für eine eurer Content-Marketing-Strategien!

Konferenz-Highlight: Die Online Expert Days in Salzburg

Am 21. und 22. November finden als Online Expert Days wieder die beiden Fachkonferenzen OMX und SEOkomm im schönen Salzburg statt – zwei der bekanntesten Konferenzen im Bereich Online Marketing und SEO. Hier erwartet euch direkt anwendbares Fachwissen von Top-Speaker*innen, während ihr euch nebenbei mit Branchenkolleg*innen austauschen oder neue Partnerschaften knüpfen könnt.

Auch wir sind in diesem Jahr dabei und freuen uns schon auf die vielen spannenden Vorträge der renommierten Speaker*innen – einen Vorgeschmack auf das Programm bekommt ihr auf der Website. Sehen wir uns dort?

Spannende Erkenntnisse zu AI-Overviews

Kevin Indig, ehemaliger Director of SEO bei Shopify und G2, bietet auf Search Engine Journal spannende Einblicke in seine Analyse von über 546.000 AI-Overviews von Google. Eine Erkenntnis ist, dass 40 % der URLs in den AI-Overviews auf den Positionen 11 bis 20 rankten und nur 21,9 % unter den ersten drei.

Aktuell sind Googles AI-Overviews nur in den USA verfügbar. Ob und wann die KI-Suche auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch offen. Weitere interessante Insights zu aktuellen Suchtrends wird euch Kevin Indig bei den diesjährigen Online Expert Days in Salzburg verraten.