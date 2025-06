Google rollt seinen neuen AI Mode in den USA aus und stellt das Shopping-Erlebnis auf den Kopf, während ChatGPT ebenfalls in die Produktsuche einsteigt. In diesen SEO-News werfen wir einen Blick auf die spannenden Neuerungen der großen Player – mit dabei: Einblicke in Googles Quality Rater Guidelines, Optimierungstipps für AI Overviews und die neuen Shopping-Features von OpenAI.