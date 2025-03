Mood: Mammutmaus

Stattdessen versuchen wir uns an einem strukturierten Überblick ĂŒber komplexe und dynamische Entwicklungen, quasi everything everywhere all at once (Der Oscar war ĂŒbrigens sehr verdient, wenn auch Ă€lter!). Trumps Außenpolitik fĂŒhrt zu Entschlusskraft in Deutschland und im angekĂŒndigten 900 Milliarden Investitionspaket kommt immerhin das Wort „Digitalisierung“ vor.

Diese Woche erfahrt ihr außerdem … đŸ€– was die Video-KI Sora kann, đŸŽ„ welche Plattform-News Google und LinkedIn haben đŸ„· und neuste Studienerkenntnisse zum Thema Cybercrime.

Entwicklungen & Trends Europa rĂŒstet auf

Nach dem Eklat im Oval Office, bei dem der ukrainische PrĂ€sident Volodymyr Selenskyj von Donald Trump und seinem Vize J. D. Vance vor laufenden Fernsehkameras (und Social Media – also der gesamten Weltöffentlichkeit) gedemĂŒtigt wurde, hing in Europa buchstĂ€blich die Axt an der Wand. Schnell wurde klar, dass a) die militĂ€rische UnterstĂŒtzung der USA fĂŒr die Ukraine mehr als wackelig ist und b) völlig unklar ist, welche Rolle die USA im Verteidigungsfall in Zukunft spielen werden – in jedem Fall wohl keine verlĂ€ssliche fĂŒr Europa.

Was dann folgte, war gleichermaßen erstaunlich wie folgerichtig: Innerhalb kĂŒrzester Zeit einigten sich CDU und SPD in ihren SondierungsgesprĂ€chen darauf, RĂŒstungsausgaben kĂŒnftig von der Schuldenbremse auszunehmen und zudem ein 500-Milliarden-Sondervermögen fĂŒr „Infrastruktur“ aufzusetzen. Beides soll noch mit dem alten Bundestag und – vorbehaltlich der Zustimmung der GrĂŒnen – mit der dafĂŒr nötigen Zweidrittel-Mehrheit beschlossen werden.

Der europÀische Zusammenhalt wird jetzt noch wichtiger und bedeutet auch: Die Innovationskraft muss steigen und besonders Deutschland muss in das Thema Digitalisierung investieren.

Wir zitieren aus den BeschlĂŒssen hier mal im Wortlaut, denn Digitalisierung kommt immerhin vor, wenn auch erst ganz zum Schluss: „Dies umfasst insbesondere Zivil- und Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhaus-Investitionen, Investitionen in die Energieinfrastruktur, in die Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur, in Forschung und Entwicklung und Digitalisierung.“

F.A.Z. Digitalwirtschaft analysiert zudem sehr zutreffend, dass auch deutlich gesteigerte RĂŒstungsausgaben eine weite Spannbreite hinsichtlich ihrer Innovationskraft haben und eine sehr angeregte Diskussion entbrennen dĂŒrfte, ob eher in KI oder in Panzer investiert werden soll.

Beide Investitionspakete dĂŒrften in jedem Fall ein positives wirtschaftliches Signal senden und wurden schon lĂ€nger von Ökonom*innen und Expert*innen des gesamten Parteienspektrums gefordert. Da auch Frankreich z. B. mit seiner KI-Investitionsoffensive vorgelegt hat, kann in einem optimistischen Szenario auch eine europĂ€ische Aufbruchstimmung entstehen, die weit ĂŒber akute Verteidigungsfragen hinausgeht.

Sora: Kurzvideos auf Wunsch

Anfang Dezember ist Sora, das KI-Video-Tool von OpenAI, in den USA gestartet. Seit Freitag ist es nun auch fĂŒr Nutzer*innen in Deutschland, Großbritannien und weiteren europĂ€ischen LĂ€ndern verfĂŒgbar. Voraussetzung ist ein Abo von ChatGPT Plus oder ChatGPT Pro, das aktuell monatlich 20 bzw. 200 Dollar kostet (ohne Mehrwertsteuer).

Durch Texteingaben, Foto- oder Videouploads können kurze Videoclips in verschiedenen Formaten erstellt werden. Je nach Account-Modell erhÀlt man unterschiedlich viele Credits und VideoqualitÀten. Die Clips lassen sich in den Formaten 1:1, 16:9 oder 9:16 erstellen.

Die BenutzeroberflÀche von Sora (Quelle: Spiegel)

Unsere GeschĂ€ftsfĂŒhrerin Katja von der Burg hat das schon mal ausprobiert – und das Testergebnis (siehe rechts) ist gar nicht mal so schlecht … Auf ihrem Instagram Account könnt ihr aber nach wie vor die Stories und Videos ihrer echten Katzen setzen, versprochen! 🐈‍⬛ Außerdem wurde ein neues Sprachmodell von ChatGPT namens GPT-4.5 vorgestellt, das unter anderem akkuratere Antworten als OpenAIs bisherige KI-Modelle liefern soll und angeblich weniger halluziniert. Es steht aber erstmal nur Pro-Abonnent*innen zur VerfĂŒgung. Katjas Sora-Testbeispiel

6 von 10 deutschen Internet-Nutzer*innen sind von Cybercrime betroffen

Der Branchenverband BITKOM hat eine neue Studie veröffentlicht, laut der im vergangenen Jahr 6 von 10 Internet-Nutzer*innen von Cybercrime betroffen waren, mit einem durchschnittlichen Schaden von 219 Euro. Der Anteil ist im Vergleich zu den Vorjahren zwar etwas zurĂŒckgegangen, spannend ist aber, dass nur rund ein Viertel der VorfĂ€lle bei der Polizei gelandet ist. Die Dunkelziffer dĂŒrfte also enorm hoch sein.

Die reprĂ€sentative Umfrage fand außerdem heraus, dass 36 Prozent beim Online-Kauf betrogen wurden, bei 30 Prozent haben sich Angreifer*innen per Kurznachricht, Mail oder Telefonanruf durch sogenanntes Phishing persönliche Informationen verschafft und bei 24 Prozent wurden Smartphones oder Computer mit Schadprogrammen wie Viren infiziert.

Wer beim Online Shopping die SeriositĂ€t eines Shops ĂŒberprĂŒfen möchte, dem empfehlen wir dieses Tool der Verbraucherzentrale – damit sollte das persönliche Cybercrime-Risiko schonmal um ein Drittel sinken!

Suchmaschinen Google testet AI Overviews jetzt auch in Europa Google testet derzeit die Funktion „AI Overviews“ (ehemals „SGE“ – Search Generative Experience) in Deutschland, der Schweiz, Italien und anderen europĂ€ischen LĂ€ndern. Die KI-gestĂŒtzte Suchfunktion, die bereits in den USA und ĂŒber 100 weiteren LĂ€ndern verfĂŒgbar ist, wurde bislang in diesen europĂ€ischen LĂ€ndern nicht offiziell eingefĂŒhrt. Nutzer*innen berichten jedoch von ersten TestlĂ€ufen. Offizielle Informationen zum europĂ€ischen Roll-out von AI Overviews gab es von Google bislang jedoch noch nicht. Eine mit AI Overviews generierte Antwort (Quelle: Olaf Kopp auf LinkedIn)







Google Ads im Kurzurlaub? Am ersten MĂ€rz-Wochenende wartete auf einige Werbetreibende in Google Ads eine böse Überraschung: In den Konten wurden seit dem 1. MĂ€rz keine Kosten, Impressionen und Klicks mehr generiert, weil keine Anzeigen ausgespielt wurden. Schnell war aber klar: Das Problem muss bei Google liegen. So postete PPC-Expertin Navah Hopkins auf LinkedIn die Vermutung, dass der Ausfall mit dem Ende des eCPC fĂŒr Such- und Display-Kampagnen oder mit dem verknĂŒpften Google My Business-Account zusammenhĂ€ngen könnte. Seit 3. MĂ€rz lĂ€uft nun aber alles wieder wie gehabt. Um welche Probleme es sich konkret handelte, diese Antwort bleibt Google uns aber bislang schuldig.

Social Media Die eigene LinkedIn-Bubble besser verfolgen? Geht jetzt! Ähnlich wie bei anderen Netzwerken, auf denen wir den Content schon lĂ€nger zwischen gefolgten und fremden Accounts filtern können, fĂŒhrt LinkedIn testweise zusĂ€tzlich zu seinem „All Tab“ einen My Network Tab ein. Über den können User ihr eigenes Netzwerk jetzt noch besser im Blick behalten. LinkedIn testet die neue Funktion fĂŒr fĂŒnf Wochen und wir sind gespannt, welche Auswirkungen das fĂŒr „kleine“ Profile und fĂŒr Interaktionen haben wird.

Mehr News

Skype has left the Chat (zumindest fast)

🔌 – Skype wird eingestellt : Microsoft zieht den Stecker bei Skype, nachdem der Dienst viele Jahre ein zentraler Service war – und setzt nun wohl ganz auf Teams.

– : Microsoft zieht den Stecker bei Skype, nachdem der Dienst viele Jahre ein zentraler Service war – und setzt nun wohl ganz auf Teams. đŸ‘©â€âš–ïž – Regulierung von Online-Plattformen : Ein Zusammenschluss aus ĂŒber 75 zivilgesellschaftlichen Initiativen fordert die zukĂŒnftige Bundesregierung auf, die Regulierung von Online-Plattformen durch DSA und DMA konsequenter durchzusetzen.

– : Ein Zusammenschluss aus ĂŒber 75 zivilgesellschaftlichen Initiativen fordert die zukĂŒnftige Bundesregierung auf, die Regulierung von Online-Plattformen durch DSA und DMA konsequenter durchzusetzen. đŸ« Apple ist (zumindest diesmal) zu langsam: Apple hinkt bei KI hinterher – laut Mark Gurman könnte eine wirklich intelligente Siri erst mit iOS 20 (2027) kommen, was das Image des Tech-Vorreiters massiv schĂ€digen könnte.

Mood: Mammutmaus