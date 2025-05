Diese Woche erfahrt ihr außerdem …

🤖 wie Shopping auf ChatGPT aussehen wird,

💕 welche Funktionen Metas neue eigene KI-App bereithält

😇 und warum höfliche User OpenAI Millionen kosten.

Entwicklungen & Trends

Neuer Digitalminister steht fest

Die CDU hat die Besetzung ihrer Kabinettsposten in der neuen Bundesregierung bekanntgegeben und seitdem wissen wir, dass ein gewisser Karsten Wildberger – derzeit CEO von Ceconomy (= Mediamarkt und Saturn) – Chef des neu zu schaffenden Ministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung werden soll. Und somit wahrscheinlich die nächsten vier Jahre ein wichtiger Akteur für unsere Branche.

Wer sich schonmal bekanntmachen möchte mit ihm, dem empfehlen wir diese Folge des OMR Podcasts aus dem letzten November. Außerdem gibt es mit Philipp Amthor und Thomas Jarzombek zwei parlamentarische Staatssekretäre zur Seite.

OpenAI goes Shopping

Direkte Produktempfehlungen in ChatGPT? Das soll in naher Zukunft möglich sein, OpenAI zeigte gerade erste Demos. Die Aufregung ist groß und eine Vielzahl von Artikeln beschäftigen sich mit dem Thema. Wir versuchen einen ersten Überblick:

Unser erster Eindruck: Hier könnte eine echte Alternative bzw. ein weiterer hochrelevanter Kanal für E-Commerce-Geschäftsmodelle entstehen. In ersten Interviews zum Thema schien man sich bei OpenAI zumindest der Problematik der (Affiliate-)Provisionierung bewusst zu sein – wenn es hier funktionierende Ansätze gibt, ist unser Affiliate Team sicherlich interessiert.

Erste Bilder von Produktempfehlungen auf ChatGPT (Quelle: OpenAI)

Millionenstrafen für Apple und Meta

Die Europäische Kommission hat im Verfahren gegen Apple und Meta wegen Verstößen gegen den Digital Markets Act (DMA) ein Urteil gefällt. Diesem ging ein monatelanger diplomatischer Balanceakt voraus. Während die EU sich um die Durchsetzung ihrer Digitalgesetze bemühte, übte die US-Regierung gemeinsam mit Meta-Chef Zuckerberg zunehmend Druck aus, da sie die Maßnahmen als wirtschaftsfeindlich bewertete.

Vor diesem Hintergrund sind die vergleichsweise niedrigen Bußgelder für Apple und Meta vor allem als politisches Signal zu sehen. Immerhin ermöglicht die Gesetzgebung Strafen von 10 Prozent des Jahresumsatzes der Firmen, die Kommission schöpfte nur einen Prozent aus.



Weil Apple es Entwickler*innen entgegen der Auflagen des DMA nicht ermöglicht, Nutzer*innen über günstigere Angebote außerhalb des App Stores zu informieren, handelt es sich laut Kommission um eine unzulässige Einschränkung des Wettbewerbs. Das kostet Apple nun 500 Millionen Euro.

Meta erhält hingegen eine Strafe von 200 Millionen Euro. Grund dafür ist das „Zustimmen oder Zahlen“-Modell, das User vor eine nicht ausreichende Wahl stellt: personalisierte Werbung oder ein kostenpflichtiges Abo. Ergebnis der Untersuchungen durch die Kommission ist, dass bei dem Modell eine echte, datenschutzfreundliche Alternative fehlt.

Beide Unternehmen haben nun 60 Tage Zeit, um die Vorgaben der EU umzusetzen. Die Entscheidungen gelten als wegweisend für die Durchsetzung des DMA und sollen faire Bedingungen auf digitalen Plattformen sichern. Sollten die Vorschriften nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraums eingehalten werden, könnten daraus weitere Sanktionen resultieren.

Suchmaschinen

Googles KI-Übersichten unter der Lupe

Die EU-Kommission bestraft nicht nur Apple und Meta, sondern untersucht aktuell auch Googles neue KI-Übersichten, die Nutzer*innen KI-generierte Antworten direkt in den Suchergebnissen liefern und dadurch den Traffic von anderen Webseiten verringern. Im Fokus stehen mögliche Verstöße gegen das Urheberrecht, da Inhalte ohne Zustimmung verwendet werden, sowie die Frage, ob Google seine Marktmacht missbraucht und gegen den Digital Markets Act (DMA) und Digital Services Act (DSA) verstößt.

Außerdem wird geprüft, ob die Funktion die Medienvielfalt gefährdet, da unabhängige Medien durch Traffic-Verluste in ihrer Existenz bedroht sein könnten, was dem European Media Freedom Act (EMFA) widerspricht. Die Untersuchung ist Teil einer umfassenden Prüfung von Googles Marktverhalten in Europa.

Social Ads

Meta rollt Werbeanzeigen auf Threads aus Meta startet mit dem Rollout von Werbeanzeigen auf Threads. Nach einer Testphase Anfang 2025 ermöglicht das Unternehmen nun also laut einem Blogbeitrag auch auf dieser Plattform allen qualifizierten Werbetreibenden die Schaltung von Ads. Unternehmen können ihre laufenden Kampagnen ohne großen Aufwand darauf ausweiten. Der Rollout beginnt zunächst in bestimmten Märkten und wird nach und nach auf weitere Regionen erweitert.

Social Media

Was in der Zwischenzeit geschah …

Im Bereich Social Media hat sich einiges an News, vor allem von Meta, angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten wollen, die aber jeweils auch keinen Deep Dive lohnen. Deswegen hier einfach mal die Übersicht: