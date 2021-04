Eine neue Herausforderung für Facebook Werbetreibende: Das iOS Update 14.5

Seit Anfang des Jahres ist klar: umfangreiches Tracking, Targeting und Reporting wird mit dem iOS Update 14.5 deutlich schwerer. Wie wir in unserem Blogbeitrag und im Podcast zum iOS Update schon erklärt haben, wird NutzerInnen von iOS durch Opt-In die Möglichkeit gegeben, sich gegen das Tracking von Werbepixeln zu entscheiden. Doch was genau bedeutet das für die Online-Marketing-Aktivitäten – speziell auf Facebook und Instagram – eines Unternehmens?

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

Tracking:

Es kommt durch das Update zu einer Verringerung der Conversion-Events auf einer Domain. Zuvor war es möglich, unbegrenzt viele Conversion-Events im Facebook-Werbekonto zu hinterlegen, diese sind jetzt auf acht begrenzt. Zusätzlich müssen diese zuvor priorisiert werden.

Targeting:

Das neue Attributionsfenster für Klick-Conversions beträgt nur noch sieben, anstatt 28 Tage. Die weitere Reduzierung von Daten führt zu einem erschwerten Retargeting und der Notwendigkeit, die bisherige Werbestrategie auf Facebook neu zu denken.

Reporting:

Das verkürzte Attributionsfenster sowie das Wegfallen von Daten über Geschlecht und Alter verhindert die Aufschlüsselung von Conversion-Events im Facebook Reporting. Dies führt dazu, dass die Gruppe, in der die besten Ergebnisse erzielt werden können, viel schwieriger definiert werden kann und das herkömmliche Reporting nicht möglich ist.

Sieht alles ganz schön düster aus, wenn man die Konsequenzen des iOS Updates unter die Lupe nimmt. Doch auch der steilste Berg kann erklommen werden.

Wir wollen euch die Ausrüstung zum Klettern geben! Dazu bieten wir einen Workshop an, in dem wir eure Facebook Ad Accounts analysieren und zusammen mit euch einen Maßnahmenkatalog erstellen. Damit ihr, trotz des Updates, eure Ziele erreichen könnt und es bis an die Spitze des Berges schafft.

Wer sein oder ihr Wissen lieber hört oder noch tiefergehende Informationen zum iOS Update 14.5 bekommen möchte, dem sei die neueste Folge unseres „Verklickt & Zugenäht“-Podcasts ans Herz gelegt. Darin sprechen Björn und Max über alles, was Marketeers jetzt wissen müssen.

Ihr braucht unsere Hilfe? Dann meldet euch bei Björn.