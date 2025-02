Attribution beschreibt den Prozess, wie Conversions (z. B. Käufe, Leads oder andere wichtige Nutzerinteraktionen) den verschiedenen Touchpoints innerhalb einer Customer Journey zugeordnet werden. Anders gesagt: Welchen Anteil hat ein Kanal, eine Kampagne oder ein Medium am Erfolg?

In GA4 könnt ihr aus verschiedenen Attributionsmodellen wählen, um zu bestimmen, wie Conversions gewichtet werden. Das ermöglicht euch, fundierte Entscheidungen zu treffen und euer Budget dort einzusetzen, wo es den größten Impact hat.

In unserem kostenfreien, 30-minütigen Webinar taucht ihr mit meinem Kollegen Stefan Elbinger und mir ein in die Welt der Attribution. Wir zeigen euch, wie GA4 multiple Touchpoints bewertet. Das erwartet euch:

Mit eurer kostenlosen Registrierung ist das Webinar jederzeit als Aufzeichnung für euch abrufbar. Also meldet euch jetzt an und gewinnt wertvolle Insights für eure Arbeit mit Google Analytics 4 in 2025!

GA4 bietet drei Attributionsmodelle, die sich in ihrer Herangehensweise unterscheiden:

Das datengetriebene Modell ist in GA4 standardmäßig eingestellt und bietet oft die präzisesten Ergebnisse.

Die Attributionsmodelle sind wie nachfolgend beschrieben zu finden:

2. In den Berichten: Öffnet den Bericht zu Conversions oder Akquisitionen und wählt die gewünschte Dimension aus. Hier wird es jetzt interessant! Unabhängig vom ersten Punkt bietet euch GA4 über die verschiedenen Dimensionen für „Kanal“, „Quelle/Medium“ und „Kampagne“ nämlich unterschiedliche Attributionsmodelle. Hier findet ihr die Entsprechungen anhand von Quelle/Medium dargestellt:

Wichtig: Wir reden hier einerseits von Attribution und andererseits von Dimensionen für Traffic-Quellen. Beides greift aber ineinander in GA4.

“For user-scoped and session-scoped dimensions, Analytics uses the paid and organic channels last click attribution model. User-scoped and session-scoped dimensions are unaffected by changes to the attribution model.

For event-scoped dimensions, Analytics uses the attribution model that you select, but by default, Analytics uses the data-driven attribution model. All reports with event-scoped traffic dimensions reflect the attribution model you select.”