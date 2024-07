Google News

Google verschiebt den Phase-out der Third-party Cookies

Ende des vergangenen Jahres hatte Google die Abschaffung der Third-party Cookies im Chrome Browser noch für Q4 2024 angekündigt. Inzwischen ist diese Frist erneut verschoben und der Phase-out wird nun nicht mehr in diesem Jahr stattfinden (CMA steht für UKs Competition and Markets Authority):

Google Analytics 4

Die Messwerte für die Schlüsselereignisrate sind da 🎉

Wenn ihr im ersten Moment nicht wisst, warum das ein Grund zur Freude ist: vor Googles Umbenennung der Conversions in Schlüsselereignisse wäre es noch ganz klassisch die Conversion Rate gewesen. Oder anders ausgedrückt: die Schlüsselereignisrate ist nichts anderes als die Conversion Rate eurer Schlüsselereignisse. Bisher musste diese manuell in die Berichte „Nutzergewinnung“ und „Neu generierte Zugriffe“ eingefügt werden. Jetzt gehört die Metrik zu den Standard-Messwerten in den Berichten:

Aktualisierung der Attributionsmodelle

Google schraubt mal wieder an den Attributionsmodellen in GA4:

Laut dem Unternehmen kann es in der Folge zu einer Erhöhung der Conversions in der bezahlten Suche kommen. Falls ihr eine solche Veränderung feststellt und es keinen anderen bekannten Grund gibt, könnte es also an der Anpassung des Attributionsmodells in GA4 liegen.

In Berichten zwischen Tagen, Wochen und Monaten wechseln

Und noch eine letzte – erfreuliche – News aus dem vergangenen Quartal: wie der Titel schon sagt, ist genau das in allen Liniendiagrammen in GA4 jetzt möglich.