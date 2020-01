Ads Camp 2020 – sichert euch 50€ Rabatt auf eure Tickets

24 Vorträge, internationale Experten, praktische Tipps, spannende Case Studies, Pinterest, Whatsapp, Messenger Marketing und natürlich echtes Kölsch gibt es auch in diesem Jahr wieder beim Ads Camp 2020.

Im Mai 2020 ist es wieder soweit – das große Klassentreffen der Instagram und Facebook-Ads-Experten steht an. Vom 04. bis zum 05. Mai hält die Ads Camp-Konferenz 2020 spannende Insights, Hacks und Tipps für die Accountarbeit und jede Menge Branchen-News für alle Social Performance Marketer bereit. Auch in diesem Jahr holen euch am ersten Tag SMM-Profis aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu aktuellen Themen ab. Am Folgetag habt ihr dann die Möglichkeit den englischsprachigen Vorträgen internationaler Experten zu lauschen und eure Erfahrungen auszutauschen.

Nicht nur Facebook stellt Online Marketer mit neuen Features im Advertisting vor spannende Herausforderungen. Vorträge und Panels zu Themen wie den neuen Features für Dynamic Ads auf Facebook und Instagram, effizientere Testing-Strategien für nachhaltiges Scaling, optimierte Lead-Generierung auf LinkedIn und viele fesselnde Case Studies bieten neue Perspektiven und praxisnahe Tipps für die direkte Anwendung.

Ads Camp 2019 – Europe’s Advanced Facebook & Instagram Advertising Conference from Ads Camp on Vimeo.

Es ist bereits eine kleine Tradition bei den Ads-Campern geworden und auch in diesem Jahr finden die Ads-Camp-Veranstaltungen in bester Lage im Hilton Hotel in Köln statt. Im Herzen der Stadt und in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof bietet das Hilton die idealen Räumlichkeiten für Diskussionsrunden, Insights und natürlich die Networking-Party. Eine geballte Menge Expertenwissen und ein inspirierender Austausch warten auf euch, also nichts wie los, bestellt jetzt eure Tickets zum Event!.

Eure Ticket-Optionen

Early Bird Tagesticket: bis zum 31. Januar buchen und die deutschsprachige Konferenz am 04. Mai oder die englischsprachige Konferenz am 05. Mai für 549,- EUR besuchen.

Reguläres Tagesticket: ab dem 01. Februar liegt der Tagesticket-Preis für die Konferenz am 04. Mai (DE) oder die internationale Konferenz am 05. Mai (EN) bei 699,- EUR.

Early Bird Kombi-Ticket: erlebt die ganze Bandbreite der internationalen und deutschsprachigen Vorträge am 04. und 05. Mai für 899,- EUR.

Reguläres Kombi-Ticket: ab dem 01. Februar erhaltet ihr das Kombi-Ticket für die zweitägige, internationale Vortragsreihe am 04. Und 05. Mai für 1.249,- EUR.

