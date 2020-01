Das erfolgreiche Format der CONTENTIXX geht dieses Jahr in die vierte Runde. Unter dem Motto “Lernen, Handeln und Kommunizieren” wartet die innovative Konferenz am 10. und 11. März in Berlin mit spannenden Vorträgen und Workshops auf, die einiges für Content-begeisterte Online Marketer bereithalten.

Wer die Revolution der Kommunikationssysteme schon auf sich zurollen sieht, ist auf der Contentixx 2020 genau richtig, denn hier geht es um einen Perspektivwechsel mit frischen Ideen und fesselnden Cases aus der Welt des Content Marketings. Über 60 Sessions mit Workshops und Vorträgen in kleinen Gruppen bieten euch einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus und ermöglichen intensives Networking und eine produktive und spannende Zusammenarbeit in der Szene. Auch in diesem Jahr gewinnt ihr exklusive Brancheneinblicke in Themen wie Influencer Marketing, Storytelling, Native Advertising und vieles mehr. Vortragstitel wie “Mach´s bildlich – Deine Contenstrategie der Zukunft.” (Bettina Schöbitz, Schöbitz Visutrainment), “Zünde die Content-Rakete – Mit Web Analytics & Kampagnen-Tracking den Performance-Boost messen.” (mit Britta Behrens, Piwik PRO) oder “Erfolgreiches Content Marketing mit AR & VR” (Gerhard Schröder, Kreative Kommunikation) machen euch neugierig auf mehr? Dann solltet ihr nicht länger zögern und euch eure Tickets für DAS Content Marketing-Event 2020 in Berlin sichern. Das ganze Programm findet ihr in diesem Jahr in der Contentixx-PWA-App, die ihr ohne Installation direkt über den Browser abrufen könnt.

SEO Campixx

Ohne Unterbrechung schließt sich auch in diesem Jahr direkt die SEO Campixx-Konferenz an ihre Schwesternkonferenz an und füttert euch mit spannenden Infos und einem breitgefächerten Netzwerk versierter SEO-Spezialisten aus der DACH Region. Denn: unsere Welt dreht sich immer schneller und wird dabei immer digitaler. Wer am Ball bleiben will, sollte auf einen intensiven Austausch mit über 80 SEO Speakern und über 600 TeilnehmerInnen der Szene nicht verzichten.

Am 12. und 13. März 2020 dreht sich in 120 Sessions alles um Analytics, Webseiten-Content und Bewältigungsstrategien für den normalen Wahnsinn im Agenturalltag. Spannende Vorträge wie “I killed 100.000 Content URLs and got 180% more traffic” von Eico Schweins (Visionary Online Marketing) oder “SEO vs. SCRUM – Der SEO-Alltag in modernen Agenturen” mit Andreas Röne (Lemundo GmbH) versprechen frische Insights und lohnende Praxistipps erfahrener SEO-Professionals. Das ganze Programm findet ihr auch hier in der smartphone-optimierten, browserbasierten Campixx App oder als klassischen PDF Download.

Eine Übersicht über eure Ticketoptionen für die zwei Konferenzen findet ihr jeweils hier (Contentixx) und hier (SEO-Campixx).