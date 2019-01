Online Marketing Konferenz Bielefeld

Zum vierten Mal findet am 5. April 2019 die Online Marketing Konferenz in Bielefeld statt – mit spannenden Vorträgen und Workshops für Neueinsteiger und Erfahrene in der Online-Branche. Schauplatz wird wie in den vergangenen Jahren die Bielefelder Stadthalle sein. Die qualitytraffic GmbH sorgt als Veranstalter für ein interessantes Programm mit renommierten nationalen und internationalen Experten aus der Online-Branche.

Digitale Transformation und Innovationen sind die Stichwörter für die mit der OMKB Raum geschaffen werden soll. Vertreter aus Wirtschaft und Bildung teilen ihr Wissen aus Bereichen wie

Suchmaschinenmarketing

Programmatic Advertising

Content Marketing

und vielem mehr – ein breites Themenspektrum also, das vielfältige Erkenntnisse rund ums Online Marketing verspricht.

Zu den diesjährigen Rednern gehören unter anderem Christian Otto Kelm, Inhaber von Content Keyword Management und Experte für Amazon und Amazon SEO, Heiko Stammel, Redakteur technisches SEO bei Spiegel Online und Stefan David von der Same Mission UG, die Geschäftskonzepte für Start-Ups mit Social Impact entwickeln. In praxisnahen Workshops und Gesprächsrunden teilen Online-Experten ihr Wissen. Für das Wohlergehen neben der Arbeit sorgt die Rundum-Verpflegung und Gelegenheiten zum Networking bietet der gemeinsame Ausklang der Veranstaltung.

Also nichts wie hin zur vierten Online Marketing Konferenz in Bielefeld – bis zum 31. Januar 2019 gibt es noch Early-Bird-Rabatt. Statt 549€ zahlst du damit 479€. Wir sehen uns dort!