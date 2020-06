1 Cyberport … For One Day

In unserem neuen Format tauschen wir die Seiten und werden von der Agentur zum Inhouse-CMO. An unserem fiktiven ersten Arbeitstag sollen wir dem Vorstand eine Analyse vorlegen. Was läuft gut? Was könnte man besser machen?

Wir teilen in dem Format unsere subjektive, aussenstehende Meinung. Perfekt, für eine angeregte Diskussion mit euch. Wir freuen uns darauf.

In dieser Folge starten Steffen und Max mit einem deutschen E-Commerce Unternehmen für Technik jeder Art: Cyberport.

Viel Spaß beim Zuhören!

