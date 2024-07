Wir haben den Preis für den besten Agency Support beim Awin ThinkTank 2024 gewonnen und der Ticketverkauf für den Affiliate Stammtisch im September ist gestartet. Keine Spur von Sommerloch in unserem Juni und auch in der Branche war noch einiges los. Von traurigen News wie dem Ende von Ladenzeile bis zu Umsatzeinbrüchen durch den Digital Markets Act – wir fassen alle Neuigkeiten des Monats kompakt zusammen!

Neuigkeiten aus der Branche

Das Ende der Platzhirsche? Der Digital Markets Act lässt Umsätze massiv einbrechen

Keine News ohne GAFA-Updates: Das Thema beschäftigt alle Google- und Meta-Marketer natürlich noch viel stärker als uns in der Affiliate-Marketing-Branche, jedoch sind auch wir nicht wenig davon beeinflusst, wenn die größten Online-Plattformen dieser Welt Einbrüche und Restriktionen befürchten.

Dieses Mal in der Hauptrolle: Der Digital Markets Act mit dem Ziel, die digitale Marktmacht großer Konzerne in der EU zu begrenzen. Dies zeigt sich beispielsweise in der Pflicht zu Cookie-Bannern oder der Möglichkeit, die Nutzung von Daten zu Werbezwecken abzulehnen. In diesem Zusammenhang hat Christoph von Onlinehändler-News die Auswirkungen auf Werbemaßnahmen untersucht und eine Studie von smarketer vorgestellt, die die Effekte auf die Werbebranche und die Conversion-Rate (CVR) analysiert hat.

Die Ergebnisse der Studie, die den Zeitraum vom 7. März bis zum 1. Mai umfasst, zeigen einen deutlichen Rückgang bei Conversions und Umsatz. Im Bereich der Suchanzeigen gab es einen Rückgang von 25 %, bei Display-Anzeigen 3 %, bei YouTube-Anzeigen 7 % und bei Gmail-Anzeigen sogar 46 %.

Als Lösungsansatz wird ein verbessertes Consent Management vorgeschlagen, um diesen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. Dass hier einige Unternehmen noch massiv im Hintertreffen sind, zeigt ein weiterer Artikel von onlinehaendler-news.de.

Social Proof wird immer wichtiger

Die Eigendynamik von Social Media kann zum Beispiel mit einem Shitstorm nach hinten losgehen, bei richtigem Marketing aber auch eine enorm positive Wirkung auf das Branding und die Sales-Entwicklung haben – die Rede ist von Social Proof. In einem Beitrag von Affiverse geht es um genau dieses Phänomen, dessen steigende Relevanz und wie Affiliate Marketer dies in den sozialen Medien nutzen können.

Fast die Hälfte aller Verbraucher*innen verlässt sich bei Kaufentscheidungen auf Empfehlungen von Influencer*innen. Im Affiliate-Marketing nimmt „Social Proof“ diverse Rollen ein und zeigt sich in Kundenbewertungen, Influencer-Empfehlungen und Engagement in sozialen Medien – ebenso aber auch bei der Arbeit mit den Publishern selbst. Auch hier sollte ein Advertiser immer transparent, ehrlich und attraktiv für die Partner*innen agieren.

Das Fazit: Durch eine ethisch bedachte und transparente Nutzung von „Social Proof“ können Affiliate Marketer Vertrauen und Glaubwürdigkeit sowohl bei Nutzer*innen als auch Partner*innen aufbauen, was letztlich zu höheren Conversions und erfolgreichereren Kampagnen führt.

Der Spagat zwischen Influencer*innen und Affiliate Marketing

Performancebasierte Vergütung über CPO ist im Zusammenspiel mit Influencer*innen eher eine Wunschvorstellung, die in der Realität voller Restriktionen, Last-Cookie-Wins-Attribution und unzureichendem Tracking für Advertiser oft nicht funktioniert. Diverse Influencer-Plattformen, z. B. die Klarna Creator Platform, Styling oder LTK, versuchen dieses Problem mit eigenen Angeboten zu lösen.

Im Awin Blog bekommt ihr einen Überblick, was die Top 10 dieser Plattformen eigentlich ausmacht und wie sie Influencer Marketing über Affiliate-Netzwerke so erfolgreich gestalten, das Advertiser und Publisher gleichermaßen happy sind.

Was raten Expert*innen in der cookielosen Zukunft?

Ein Artikel von t3n beleuchtet die bevorstehende Abschaffung der Third-Party-Cookies durch Google Anfang 2025 und die Notwendigkeit für Marketer, alternative Strategien zu entwickeln. In Interviews raten Branchenexpert*innen zu einem stärkeren Fokus auf First-Party-Daten, die direkt von Nutzer*innen stammen, sowie zu kontextbasiertem Targeting, um weiterhin zielgerichtete Werbung zu schalten. Sie betonen die Bedeutung der Entwicklung neuer Ansätze für Consent-Management, Datenschutz und Brand-Safety, sowie die Nutzung von künstlicher Intelligenz und innovativen Methoden wie Server-to-Server-Tracking. Insgesamt sehen sie die Umstellung als Chance zur Neuausrichtung und Verbesserung der digitalen Werbelandschaft. Für erfahrene Affiliate Marketer keine neuen Infos, aber dennoch eine wichtige Zusammenfassung.

RIP – Ladenzeile

Eine langjährige Säule unter den Vergleichsseiten und dem deutschen Online-Marketing-Sektor schließt seine Pforten. Die Rede ist von Idealo- und Axel-Springer-Tochter Ladenzeile, die den Betrieb und somit den Arbeitsplatz von rund 70 Mitarbeitenden zum 30. Juni eingestellt hat. Gründe dafür seien u. a. die Ranking-Abstrafungen und allgemeine Marktentwicklungen für Preisvergleichsplattformen. Warum die Firma noch auf Entschädigungen von Google hofft, wie sie sich entwickelt hat und wann der Sichtbarkeitseinbruch das Ende besiegelt hat, lest ihr direkt bei OMR.

Merchants

Alle wollen dynamisch attribuieren – aber wie?

Attribution anhand mehrerer Touchpoints und Werbeleistungen entlang der gesamten Customer Journey ist fair und realistisch – warum nutzt es dann aber kaum ein Advertiser in der Praxis? Mario von xpose360 hat sich auf affiliateblog.de diesem guten, oft unerfüllten Vorsatz vieler Advertiser gewidmet und gibt einen Überblick über die Funktionsweise, Vorteile und Integration von dynamischer Attribution. Die Basis einer solchen Vergütung ist die umfangreiche und fehlerfreie Einbindung der Trackinglösung zur Datensammlung und Integration. Es sollten jegliche Kontaktpunkte entlang der Customer Journey gemessen, eingeschätzt, bewertet und dargestellt werden.



Der Beitrag von Mario bietet einen lesenswerten Leitfaden, um den Überblick nicht zu verlieren und Stück für Stück alle Tasks von dynamischer Attribution abwickeln und einschätzen zu können. Eine klare Leseempfehlung für Advertiser – gerade ohne technischen Hintergrund werden die wichtigsten Fakten übersichtlich dargestellt. Ist das alles aktuell für Merchants nicht möglich, sollte mindestens über eine Trackingweiche zur Deduplizierung und Vergütung der Affiliates im Vergleich zu den anderen Online-Marketing-Kanälen nachgedacht werden. Wie genau Trackingweichen arbeiten und zu integrieren sind, lest ihr in unserem Blogbeitrag.

Content Commerce mit C4Rocks und Adcell

Sebastian Griesbach, Co-Founder und Geschäftsführer der Agentur C4Rocks, betont die Bedeutung von transaktionalen Inhalten, die sowohl Umsatzsteigerung als auch Lesermehrwert bieten. Seine Agentur fokussiert sich auf vielseitige Content-Formate mit Kaufempfehlungen und arbeitet dabei unter anderem für RTL.de und NTV.de. Welche Tipps er Advertisern und Publishern ans Herz legt, wo die Ziele seines Unternehmens liegen und wie man dort an den Start gehen kann, berichtet er im Interview bei Adcell.

Affiliates

Aller Anfang ist schwer – auch für Publisher

Neu in einer Branche zu sein, kann überwältigend sein und ohne eine gute Beratung, Mentoring und das Gespür für die richtige Nische ist die Arbeit als Affiliate schneller vorbei als man „Provision“ sagen kann. Das wissen auch die Affiliate-Netzwerke: Bei Communication Ads findet ihr einen Artikel zu den ersten Publisher-Schritten im Affiliate Marketing.



In unserer täglichen Arbeit haben wir es oft mit Publishern, ihrem Kick-off sowie der Anmeldung zu den Programmen und den Netzwerken zu tun. Nicht selten entstehen dort Missverständnisse und auch wir als Agentur haben schon diverse Tutorials zur Arbeit mit Affiliate-Netzwerken für Publisher geschrieben. Die Netzwerke sind hier im Zugzwang und sollten die Anmeldeprozesse – gerade für Creator und Content-Websites, die neu in der Branche sind, so einfach wie möglich halten.



Events

Der Awin ThinkTank 2024: ein Recap

Beim jährlichen Awin ThinkTank in Berlin waren wir natürlich wie jedes Jahr vor Ort. Neben spannenden Vorträgen und Networking mit unseren Partner*innen wurde auch der Awin Agency Award verliehen. Wir durften ihn dieses Jahr in der Kategorie Best Agency Support mit nach Hause nehmen und haben das natürlich mit dem ganzen Team gefeiert! Unsere Glückwünsche gehen ebenso an die Kolleg*innen von AVANTGARDE für den Performance Award und ARTEFACT für den Innovation Award.



Auch an dieser Stelle noch einmal tausend Dank für die Wertschätzung unserer Arbeit und die zahlreichen Meetings, Mails und Kooperationen, die wir bei Awin realisieren können.

Das Projecter-Team gewinnt in der Kategorie Best Agency Support

Der Affiliate Stammtisch ist zurück – jetzt Tickets sichern!

Die Planung des Stammtisches läuft auf Hochtouren, viele Sponsoren sind schon dabei und jetzt könnt ihr auch endlich die Tickets dafür kaufen! Mit dem Affiliate Stammtisch kehrt eine wichtige Networking-Veranstaltung der Affiliate-Marketing-Szene zurück. Freut euch auf spannende Insights und Networking-Kontakte.

Was? Der Affiliate Stammtisch 2024

Wann? Am Donnerstag, 12. September 2024

Wo? In der Moritzbastei, Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig

Tickets? Direkt unter affiliate-stammtisch.com!

Ihr wollt keine Updates verpassen? Dann meldet euch zum Affiliate-Stammtisch-Newsletter an.