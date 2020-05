5 Wins & Fails | Facebook kauft Giphy

Facebook geht in der Krisenzeit wieder in die Offensive. Wie letzte Woche zu erfahren war, hat der Social-Media-Riese die GIF-Plattform Giphy für 400 Millionen Dollar erstanden. Schon in der Vergangenheit hat Mark Zuckerberg durch strategische Übernahmen aufstrebende Plattformen in den Facebook-Kosmos eingegliedert. WhatsApp und Instagram sind hier wohl die prominentesten Beispiele.

via GIPHY

Steffen und Max diskutieren in Episode #5 unseres „Wins & Fails“ Formats, welche Ziele Facebook mit dieser Akquisition verfolgt, was das für andere Netzwerke bedeutet und was Giphy aus Marketingsicht so interessant macht.

Viel Spaß beim Hören!

Alle Folgen von „Verklickt & Zugenäht“ und „Wins & Fails“ findet ihr auf: