7 Verklickt & Zugenäht – Jan (14) erklärt Steffen (29) Social Media

Online-Marketer machen sich grundsätzlich viele Gedanken über den Aufbau, die Zusammensetzung oder die verwendeten Plattformen der Zielgruppe, die sich mit ihrer Botschaft erreichen möchten. Eine Aufgabe, die zeitaufreibend ist und spätestens dann extrem herausfordernd wird, wenn der Bezug zu den Menschen, die erreicht werden wollen, nicht besonders groß ist.

Eine Menschengruppe, an denen sich Erwachsene generell die Zähne ausbeißen sind Jugendliche. Das liegt natürlich nicht an den Jugendlichen selbst, sondern an den neuen Wegen, die sie bei ihrer Lebensgestaltung eingehen und sich dabei oftmals elementar von denen der vorherigen Generationen unterscheiden. Gerne werden die Unterschiede von älteren Menschen als „Quatsch“ eingestuft. Das ist nicht nur unangemessen, sondern auch gefährlich, denn gerade junge Menschen entwickeln neue Formen der Kommunikation, die sich später teilweise etablieren und neue Standards setzen.

Wie sieht also eigentlich die Social Media Nutzung von Jugendlichen im Jahr 2019 aus? Dieser Frage gehen wir in der neuen Folge „Verklickt & Zugenäht“ nach. Steffen, einer der beiden Hosts des Podcasts, hat sich mit unserem Schülerpraktikanten Jan unterhalten und wurde dabei in vielen seiner Annahmen bestätigt, teilweise aber auch durchaus überrascht. Jan erzählt unter anderem, dass er außer seinen Eltern niemanden kennt, der noch Facebook nutzt, warum Instagram-Stories interessanter sind als der Feed, und wie er Brands und Influencer auf der Plattform wahrnimmt. Auch zu Snapchat hat Jan einiges zu sagen. Obwohl immer noch viele seiner Freunde dort unterwegs sind und diverse Funktionen nutzen, kann die App manchmal anstrengend sein. Aber die „Urlaubsvertretung“ regelt das dann schon.

Weitere Themen, zu denen Jan uns einen Einblick gewährt: Datenschutz, WhatsApp, Twitter, Digitalisierung in der Schule, und warum TikTok „Schwachsinn“ ist. Aber hört doch einfach selbst rein!

