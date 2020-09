6 Wins & Fails | Nike & VAAY

Die Coronakrise hat die Welt auf den Kopf gestellt – nichts ist wie es war und alle müssen sich erst mal mit den neuen Gegebenheiten zurechtfinden. Die Situation stellt auch die Marketingbranche vor neue Herausforderungen: Wie spricht man die Zielgruppe richtig an? Was ist die angemessene Kampagne in diesen Zeiten?