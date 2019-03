9 Verklickt & Zugenäht – Chancen des stationären Handels im Zeitalter von GAFA

Wer im Zeitalter von Google, Amazon, Facebook und Apple (Abkürzung GAFA) wirtschaftliche Relevanz besitzen will, für den ist ein Online-Auftritt lebensnotwendig. Ohne Online-Präsenz keine Existenz. Des einen Glück, des anderen Leid. Im Zuge des zunehmenden Bedeutungsgewinns der vier Plattformen verliert ein Zweig große Aufmerksamkeit, der über Jahrzehnte unser Straßenbild geprägt hat, nämlich der stationäre Handel. Von Jahr zu Jahr schließen Geschäfte und verschwinden aus den Innenstädten. Doch stationärer Handel ist nicht gleich stationärer Handel. Mit einem intelligenten Konzept lässt sich der Online-Auftritt mit der Offline-Präsenz integrieren. Wie das gelingen kann, zeigt das skandinavische Unternehmen HiFi Klubben.

HiFi Klubben zeichnet der Klub Gedanke aus. Wer bei HiFi Klubben einkauft, tritt gleichzeitig einem Klub bei und genießt dadurch besondere Vorteile. Diesen Klubgedanken bringt das Unternehmen seit 2016 nach Deutschland. Mittlerweile finden sich 5 Stores in Bonn, Köln und Hamburg verteilt. In diesen Stores bietet das Team eine Rundum-Beratung, welche auf die individuellen Wünsche des Kunden ausgerichtet ist. Ein Vorteil des stationären Handels? Eine umfassende Beratung wie bei Hifi Klubben lässt sich offline deutlich besser umsetzen als online. Dennoch will HiFi Klubben seinen Beratungsanspruch auch digital im Shop anbieten und testet ununterbrochen an neuen Möglichkeiten dafür.

Wie funktioniert ein großes skandinavisches Unternehmen in Deutschland? Und wie lässt sich das Konzept eines Offline-Stores in einem Online-Shop einbringen? Über diese Fragen hat sich Steffen mit Max von HiFi Klubben in dieser Folge von Verklickt & Zugenäht unterhalten.

