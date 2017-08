Verlosung: Mit Freiticket zum growth marketing SUMMIT 2017

Warum steht die Milch im Supermarkt hinten? Warum kaufen Kunden mehr, wenn sie gegen den Uhrzeigersinn laufen? Und was passiert eigentlich, wenn Data Sciences und Konsumpsychologie kombiniert werden? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es auf dem diesjährigen growth marketing SUMMIT – das Gipfeltreffen der Optimierer.

Der SUMMIT findet am 31. August in Frankfurt am Main statt. Hier treffen sich Experten der Conversion-Branche und tauschen sich über Innovationen rund um das Thema Conversion Rate Optimization – kurz CRO – aus. Auch dieses Jahr wird mit einem vollen Line-Up eine geballte Ladung Conversion-KnowHow sowie jede Menge handliche Praxistipps und Best Practices geliefert. In zwölf kompakten Vorträgen bietet der SUMMIT außerdem aktuelle News aus der CRO-Welt. Unter den Speakern sind unter anderem Top-Speaker wie Prof. Dr. Gunter Duec und Bryan Eisenberg vertreten. Das Finale der Vortragsreihe wird niemand Geringeres als der international bekannte Entrepreneur und Best-Selling Autor Gary Vaynerchuk eröffnen!

Neben jeder Menge Programm bietet die Location – das Kongresshaus Kap Europa – mit seinem schlichtem und futuristischem Design außerdem die perfekte Umgebung, um sich mit Conversion-Experten und Gleichgesinnten über Erfahrungen und Tricks auszutauschen. Catering und Live-DJ runden das Ambiente vor Ort perfekt ab.

Du möchtest dieses wissensgeladene Business-Event mit Unterhaltungsfaktor nicht verpassen? Dann mach bei unserem Gewinnspiel mit und sichere dir ein Ticket für den growth marketing SUMMIT, der bereits zum jetzigen Zeitpunkt ausverkauft ist!

Was musst du dazu machen? Ganz einfach: Uns in den Kommentaren folgende Frage beantworten:

Warum darfst du den growth marketing SUMMIT auf keinen Fall verpassen?

Das Gewinnspiel findet in dem Zeitraum vom 04.08-18.08.2017 (12 Uhr) statt. Bitte beachte dabei unsere Teilnahmebedingungen.

Wir drücken euch die Daumen für die Teilnahme an einem energiegeladen Event mit vielen spannenden Insights!