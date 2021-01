SMX 2021 – Virtually Amazing

SMX Virtual 2021 mit Projecter-Power (Bildquelle: Rising Media Ltd.)

Virtually Excellent | Die Speaker

Enter SMX Virtual 2021. Das Konzept der digital umgesetzten Konferenzen ist mittlerweile bekannt und etabliert, also kommen wir gleich zum Punkt: Euch erwarten am 17. und 18. März 2021 bis zu fünf parallel laufende Tracks unter anderem zu den Themen SEO, SEA, Content, Analytics & Data, UX und Disruption. Während der Livestream-Sessions könnt ihr sowohl mit den Speakers als auch anderen Teilnehmenden interagieren. Später nochmal reinschauen? Easy, denn alle Vorträge sind auch im Nachgang noch für euch abrufbar. Die Fleißigen unter euch können also das Maximum an Input rausholen.

Wer ist am Start? Nicht nur die Keynotes von Rand Fishkin und Wil Reynolds lassen uns schon aufgeregt auf den Stühlen herumrutschen, auch Alexander Bellin von ABOUT YOU, Robert Seeger und Brad Geddes lassen so einige aufhorchen. Und nicht zuletzt punktet die SMX mit Projecter-Power, wenn unsere SEAs Pia und Laura zum Thema SEA-Personas loslegen (siehe Bild oben)!

An Bord geholt haben die VeranstalterInnen von Rising Media Ltd. und Search Engine Land zudem noch folgende SEO- und SEA-Sternchen:

Bildquelle: Rising Media Ltd.

Virtually Deep Dived | Die Workshops am Vortag

Wenn ihr optimal vorbereitet zur SMX durchstarten wollt, könnt ihr am Vortag, dem 16. März 2021, zusätzlich noch einen oder mehrere Workshops mitnehmen. Wie wäre es zum Beispiel mit Bastian Grimms Blick auf Advanced Technical SEO für die Optimierungs-Pros unter euch? Oder doch lieber der Hands-On-SEO-Workshop mit Marcus Tandler (mediadonis)? Und damit das Know How nicht nur in die Köpfe, sondern auch aufs Papier kommt, gibt’s im Anschluss an das Wissens-Kraftfutter-Paket natürlich ein Zertifikat für euch.

Bildquelle: Rising Media Ltd.

Virtually Amazing | Early Birds und Projecter-Fans sparen doppelt

Bis zum 12. Februar könnt ihr euch noch Early-Bird-Tickets für 595 Euro sichern. Unser Treat für euch: Benutzt den Code PROJECTERSMX und spart noch einmal 15 %. Deal? Deal! Wir freuen uns auf großartige (virtuelle) Begegnungen und wünschen euch eine tolle SMX!

SMX Virtual 2021:

PROJECTERSMX für 15 % Rabatt