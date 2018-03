OMR Festival 2018 – Projecter verlost Freitickets für die Expo

40.000 Fachbesucher, sechs Messehallen, über 300 Speaker und Aussteller. Am 22. und 23. März trifft sich die internationale Szene in Hamburg zum Online Marketing Rockstars Festival 2018. Wir verlosen wir 3×2 Freitickets für die OMR Expo. Weitere Details zum Gewinnspiel und den Teilnahmebedingungen findest du am Ende des Beitrags.

Darum freuen wir uns auf das OMR Festival

OMR18 ist DAS primäre Event in Europa für Weiterbildung und Networking im Online Marketing. Die OMR Expo macht dabei den Hauptteil des Festivals aus. Unter insgesamt 300 internationalen Unternehmen präsentieren Aussteller wie Facebook, Google, Adobe oder Awin ​ihre Marketing-Produkte. Von Influencer Marketing bis Adtech sind dabei alle entscheidenden Bereiche vertreten.

Neben dem klassischen Messetrubel bietet die Expo ein riesiges Rahmenprogramm: 120 Masterclasses auf Englisch und Deutsch vermitteln in Seminar-Atmosphäre Insights und Learnings zu verschiedensten Themen. Auch an das Entertainment wird ausreichend gedacht: auf drei Bühnen werden ganz nach Festival-Manier bekannte Stars der Musikszene für Stimmung sorgen. Die mittlerweile legendären Aftershow-Partys geben obendrein auch genügend Gelegenheit zum Netzwerken.

Gewinnspiel: Projecter verlost Freitickets für die OMR Expo

Sichere dir für das heißbegehrte Event schnellstmöglich deine Eintrittskarte über die Ticketbestellung. Für die OMR Expo verlosen wir 3 x 2 Freitickets! Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, beantworte uns einfach folgende Frage in den Kommentaren: Warum willst du zur OMR Expo?

Das Gewinnspiel findet in dem Zeitraum vom 20. – 21.03.2018 (17 Uhr) statt. Bitte beachte dabei unsere Teilnahmebedingungen.

Wir drücken euch die Daumen für die Teilnahme an einem definitiv schon jetzt legendären Konferenzhighlight und freuen uns, den einen oder die andere vor Ort zu treffen!