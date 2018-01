So schnell sind die ersten Tage von 2018 vergangen – mittlerweile sitzen alle wieder an ihren Schreibtischen und die ToDo Listen platzen vor Aufgaben. Doch wo fängt man an? Praktisch wäre da eine Übersicht mit allen wichtigen Terminen und Daten für die Marketing-Planung 2018.

Genau diese Übersicht haben wir mit dem Projecter Online Marketing Terminplaner 2018 wieder neu aufgelegt. Hier finden sich alle Termine, die als Basis zur Jahresplanung im Marketing dienen.

Wir haben die Termine in folgende Kategorien geclustert:

Die Integration in den eigenen Kalender erfolgt ganz einfach mit einem Klick auf die gewünschte Kategorie. Hier erhalten ihr den gesamten Kalender.

Auch unsere beliebte Infografik mit allen wichtigen Online Marketing Anlässen für 2018 haben wir wieder für euch erstellt. Ihr könnt sie teilen, integrieren oder euer Büro damit verschönern.

Mit diesem Code kann die Kalender-Grafik einfach auf der eigenen Seite integriert werden:

<img src=“http://www.projecter.de/blog/wp-content/uploads/2018/01/Grafik-2018.png“ alt=“ Online Marketing Terminplaner 2018″ width=“700″ height=“3025″ border=“0″ /><br />Quelle: <a href=“http://www.projecter.de/“>www.projecter.de</a>http://www.projecter.de/blog/wp-content/uploads/2018/01/Grafik-2018.png

Viel Spaß bei der Jahresplanung und viel Erfolg für das Online Marketing Jahr 2018!