Recap CMCX 2018

Die CMCX ist laut eigener Aussage die führende europäische Konferenz zum Thema Content Marketing. Weil wir nicht nur Spaß am Content Marketing haben, sondern unseren Kunden als ganz konkrete Leistungen die Konzeption, Erstellung und Distribution von Content anbieten, waren wir natürlich auch dabei. Aus unserem Team waren Steffen und André, ihrerseits Head of Social Media und Account Manager Social Media und Content Marketing, vor Ort und haben sich einen Tag ins Getümmel geworfen, Vorträge gehört und neue Kontakte geknüpft.

Genau das macht für uns den besonderen Reiz der CMCX aus: Auf der einen Seite halten Praktiker und Branchengrößen Vorträge und das sogar in zwei Tracks parallel. Daneben findet eine Art Messe statt. Hier präsentieren v.a. Dienstleister, Agenturen und Toolanbieter ihre Online Marketing Lösungen.

Es ist zwar schwer, sich zwischen zwei parallel stattfindenden Vorträgen und der Messe zu entscheiden, doch größere Pausen zwischen den Vorträgen machten es möglich, wenigstens teilweise auf der Messe zu sein. Es kommt eben auf die Prioritäten der Teilnehmer an.

Wir haben uns eher auf die Vorträge konzentriert und dabei einige spannende Insights bekommen. Neben Content-Größen, wie der geschätzte Kollege Mirko Lange oder Geschichtenerzähler Micky Beisenherz, waren auch Praktiker von ZEISS, KYOCERA oder SATURN da. Und diese sparten nicht mit Zahlen, Erfahrungen und Analysen.

Das fachliche Niveau variierte von Vortrag zu Vortrag. Nachvollziehbar, schließlich richtet sich eine solche Konferenz immer auch an ein breites Publikum. So konnten Content-Einsteiger inhaltlich wahrscheinlich mehr auf der CMCX dazulernen, als wir. Doch auch für uns waren einige Highlights dabei, so behalten wir unter anderem auch die gelungenen Moderationen von Alexander Wunschel positiv in Erinnerung.

Insgesamt ist es Organisator René Kühn wieder einmal gelungen, einen tollen Mix aus unterschiedlichen Akteuren des Content Marketings zusammenzutrommeln und abliefern zu lassen.