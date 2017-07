AdWords Conversion Tracking für Websites einrichten – Teil I

“Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.“

(John Wanamaker)

Dieses Zitat hat definitiv jeder Marketingverantwortliche schon einmal gehört. Heute ist es für viele Marketer kaum vorstellbar, dass sie den Erfolg ihrer Marketing-Maßnahmen nicht tracken können. Denn was wäre Online Marketing ohne Conversion-Tracking?

Wie der Name schon verrät, ermöglicht das Conversion-Tracking bei Google Adwords, vordefinierte Handlungen zu erfassen. Auf diese Weise kann der Erfolg einer bestimmten AdWords-Kampagne nachgewiesen werden. Ohne Conversion-Tracking müsste man, wie es David Ogilvy in seinem Buch “Confessions of an Advertising Man” beschreibt, mit Hilfe von Gutscheinen feststellen, ob eine bestimmte Werbemaßnahme bei der richtigen Zielgruppe angekommen ist. Ohne Rabattaktionen oder Probierpakete könnten die verantwortlichen Marketer den Erfolg der Maßnahme nicht messen.



Auch Remarketing, weder statisch noch dynamisch, wäre ohne Conversion-Tracking nicht möglich. Es wäre also unmöglich, die wertvollen Nutzer erneut mit zielgruppenspezifischen Botschaften anzusprechen und mit ihnen zu interagieren. Online-Marketing wäre lediglich eine weitere Platzierung wie ein Plakat auf der Straße, bei dem es sehr schwierig bzw. kaum möglich wäre, einzuschätzen, welcher Teil des Budgets effektiv eingesetzt wurde und welcher nicht.

Und weil es so wichtig ist, widmen wir uns dem Thema “AdWords Conversion-Tracking” und werden in der Blogserie detailliert aufzeigen, was im AdWords und im Analytics Konten zu beachten ist.

Conversion Tracking im AdWords-Konto einrichten

Conversion-Tracking lässt sich in Google AdWords kostenlos verwenden und ist relativ einfach einzurichten.

Die Einrichtung des Conversion-Trackings befindet sich unter “Tools” → “Conversions”.

Um den Conversion-Tracking-Code zu generieren, klickt ihr bitte auf “+Conversions”.

Als nächstes erscheint eine Übersicht von verschiedenen Quellen der Conversions. Google AdWords bietet aktuell vier Quellen:

Website , wo bestimmte Handlungen wie Newsletter-Anmeldungen, Käufe oder Downloads erfasst werden können

App-Conversions , wie z.B. App-Installationen, In-App-Käufe oder App-Interaktionen

Telefonanrufe , die durch die AdWords-Anzeigen getätigt werden können

Importieren von Offline- oder Online-Conversions aus anderen Systemen.

In diesem Teil beschäftigen wir uns mit der Einrichtung des Conversion-Trackings für Websites bzw. Online-Shops.

Conversion-Tracking für Websites einrichten

Der Code, der später auf den relevanten Seiten eingebaut werden soll, hängt von bestimmten Einstellungen ab:

Name:

Hier sollte ein eindeutiger Name definiert werden (z.B. “Kauf”, “Einkauf”, “Newsletter-Download”, “Kontakt-Formular”, “Anfrage”, etc.).

Wert:

Eine Conversion hat in der Regel einen bestimmten Wert. Es kann immer der gleiche sein, wenn eine Handlung einen festen Wert wie z.B. 5,00 € hat. Im E-Commerce-Bereich kommt es aber häufiger vor, dass die Conversion-Aktionen aufgrund der unterschiedlichen Preise verschiedene Werte haben. Wenn der Wert einer Conversion-Aktion irrelevant sein sollte, gibt es dafür die Option “Keinen Wert zuweisen”.

Zählmethode:

Bei der Erfassung von Conversions gibt es zwei Möglichkeiten:

Jede Conversion nach einem Klick wird gezählt. Wenn nach einem Klick beispielsweise zwei Käufe zustande kommen, dann werden zwei Conversions erfasst. Pro Klick wird eine Conversion gezählt. Wenn nach einem Klick zum Beispiel zwei Käufe getätigt werden, wird nur eine Conversion gezählt.

⠀

Zeiträume:

In diesem Bereich können Werbetreibende festlegen, in welchem Zeitraum Conversions und View-through-Conversions nach einem Klick getrackt werden sollen. Bei Conversions können Marketer einen Zeitraum zwischen einer Woche und 90 Tagen wählen. Bei View-through-Conversions ist ein Zeitraum zwischen einem und 30 Tagen möglich. Wenn z.B. der Zeitraum von 30 Tagen festgelegt wird, ein Nutzer auf eine AdWords-Anzeige klickt und innerhalb von 30 Tagen etwas kauft, dann wird diese Handlung als Conversion diesem Zeitraum zugeordnet. Wenn zwischen einem Klick und einer Conversion mehr als 30 Tage vergehen, wird die Conversion nicht gezählt.

Wenn die zur Auswahl stehenden Zeiträume nicht passend sein sollten, können benutzerdefinierte Zeiträume definiert werden.

Kategorie:

In diesem Feld können die Conversions zu den folgenden Kategorien zugeordnet werden:

Kauf/Verkauf

Anmeldung

Anfrage

Aufrufen einer Schlüsselseite

Sonstiges

In “Conversions” einbeziehen:

Wenn die Conversion-Aktionen im Bericht bzw. im AdWords-Interface angezeigt werden sollen, muss unbedingt das Häkchen in diesem Schritt gesetzt werden.

Attributionsmodell:

In dem Feld können Werbetreibende entscheiden, nach welchen Regeln Conversions erfasst werden sollen: Nach “Letzter Klick”, “Erster Klick”, “Linear”, “Zeitverlauf”, “Positionsbasiert” oder “Datengetrieben”. Mehr Informationen über die Attributionsmodelle lassen sich in der Google-Hilfe-Seite finden.

AdWords Tracking Code auf der Website einbauen

Im nächsten Schritt sollte man entscheiden, wo der Code hinterlegt werden soll: Im Seitenaufbau oder auf einer Schaltfläche.

Der letzte Schritt ist der Einbau des Codes: Dafür könnte man sowohl den Code als auch die Anleitung per E-Mail an Programmierdienstleister senden oder selbst den Einbau des Codes übernehmen.

Wichtig: Die vorgenommenen Einstellungen spiegeln sich im Code wider. Das bedeutet, wenn irgendwelche Einstellungen geändert werden, müsste ggf. der Code angepasst werden.

Datenschutz

Bevor Online-Marketing-Aktivitäten über ein Tracking-System erfasst werden, ist ein Beratungsgespräch mit der Rechtsabteilung oder einem Rechtsanwalt empfehlenswert. Gegebenenfalls sollte die Datenschutzerklärung angepasst werden.

Google selbst stellt folgende Informationen und Möglichkeiten in Bezug auf den Datenschutz zur Verfügung:

Es wird empfohlen, einen Hinweis zur Google-Websitestatistik auf Website einzufügen. Der Hinweis erscheint dabei auf der Bestätigungsseite, d.h. nachdem eine vordefinierte Handlung getätigt wird. Nähere Informationen finden sich auf der Google-Hilfe-Seite . Wenn sich jemand umfassend mit der Datenschutz-Thematik von Google beschäftigen möchte, ist diese Seite die richtige Anlaufstelle dafür.

Kurz zusammengefasst sollten Werbetreibende folgende Schritte ausführen: