Bei Projecter haben wir eine hohe Weiterbildungskultur. Fachlicher Austausch wird intern durch verschiedene Formate wie Scrum und interne Workshops gefördert. Zusätzlich tauschen wir uns über interne digitale Kanäle aus. Häufig werden wir gefragt, welche Wissensquellen wir weiterempfehlen können. So kam die Idee, eine Blogbeitrag-Serie zu starten und unsere Top-Wissensquellen aus jedem Bereich zu teilen. In diesem Teil der Serie stellen wir euch die Quellen vor, aus denen unser Performance-Team sein Wissen schöpft.

Search Engine Land

Search Engine Land ist unsere absolute Empfehlung. Hier findet ihr Product Updates aus verschiedenen Kanälen: SEM, SEO, Local, Retail, Google, Bing und Social – also, alles, was das Herz eines Digital Marketers begehrt, um up to date zu bleiben. Zudem werden Industrietrends, How-To-Guides und White Papers veröffentlicht und Webinare mit Fachexperten aus verschiedenen Kanälen angeboten. Das Abonnieren des Newsletters und des Twitter-Kanals lohnt sich!

Search Engine Journal

Dem Search Engine Land ähnlich – nicht nur vom Namen her, aber auch vom Spektrum der Themen – dennoch sehr hilfreich und informativ ist das Search Engine Journal. Die Seite veröffentlicht detaillierte Anleitungen und Einschätzungen sowie Tipps von Fachexperten.

WordStream

Neben Softwarelösungen für den Bereich Online-Marketing betreibt WordStream ein erfolgreiches Blog. Die Beiträge zeichnen sich durch tiefe Einblicke in das jeweilige Performance-Marketing-Thema aus. Das bringt oft auch eine längere Lesedauer mit sich. Wer mehr als fünf Minuten für seine Weiterbildung hat, ist an dieser Quelle genau richtig. Außerdem erstellt WordStream hervorragende jährliche Benchmarkdaten zu den relevanten Kennzahlen für unterschiedliche Branchen.

Bloofusion Blog

Das Blog von Bloofusion ist eines der sympathischsten deutschsprachigen SEM-Blogs mit qualitativ guten Inhalten. Hier findet ihr ausführliche Anleitungen, Einschätzungen von Bloofusion-Experten und die letzten News aus der SEM-Welt. Bloofusion ist bekannt für hilfreiche Webinare und das Suchradar-Magazin. Alle drei Quellen sind Must-Haves für SEM-Experten!

Google-Quellen

Die Suchmaschinen haben ihre eigenen offiziellen Plattformen für wichtige News. Wer nur Google-Ads-Inhalte aus erster Hand lesen will, dem empfehlen wir das Google-Ads-Blog. Gepaart mit der Google-Hilfe-Seite zu technischen Features seid ihr bestens informiert, wie der aktuelle Stand im Google-Ads-Universum aussieht.

Wer über den Tellerrand schauen möchte, dem können wir Think with Google weiterempfehlen. Hier findet Ihr Kunden- und Markteinblicke, beliebte YouTube-Ads zur Inspiration sowie Fallstudien und Erfolgsstrategien zu Werbekampagnen. Oder sucht ihr vielleicht nach starken Argumenten, warum eine mobile Seite oder ein datengetriebener Ansatz im Marketing relevant ist? Auf diese und andere strategische Fragen findet ihr Antworten bei Think with Google.

Wenn ihr vom Lesen eine kurze Pause braucht, aber trotzdem wissbegierig seid, empfehlen wir YouTube-Kanäle von Google Partners, Google Ads, Google Academy on Air und Google Ads Grants. Die offiziellen YouTube-Kanäle von Google versorgen euch mit Tutorials zu Google-Ads-Grundlagen und geben Insider-Tipps von Google-Experten. Zudem findet ihr hier die Aufzeichnungen von Google Marketing Live Events.

Microsoft Advertising Blog

Das offizielle Blog von Microsoft Advertising umfasst sowohl die Einblicke in Branchen-Trends als auch How-To-Anleitungen und Ankündigungen zu neuen Funktionen in Microsoft Advertising. Regelmäßig finden Webcasts zu spannenden und strategisch wichtigen Themen, wie zum Beispiel Automatisierung, AI, Conversion Optimization und Audience Solutions statt.

Weitere spannende Wissensquellen:

Das war’s von unserer Seite! 🙂 Was lest ihr denn gern und welche Quellen könnt ihr uns und anderen Kolleginnen aus der Branche weiterempfehlen? Wir freuen uns auf eure Kommentare, Tipps und Links!