SEA Auslese Januar 2018

Google wird zukünftig YouTube-Inhalte strenger prüfen, damit YouTube-Anzeigen nicht mehr auf kritischen Inhalten erscheinen. Zudem haben Werbetreibende dank des dreistufigen Prozesses mehr Transparenz und Kontrolle darüber, wo ihre Anzeigen ausgespielt werden. Das Wichtigste aus der SEA-Welt des ersten Monats haben wir für euch in der Auslese zusammengefasst.

Google untersagt nun, dass unterschiedliche Gebotsstrategien auf Anzeigengruppen- und Keyword-Ebene kombiniert werden. Das heißt z.B., dass die Smart-Bidding-Strategien Ziel-CPA und Ziel-ROAS nicht mehr gleichzeitig in einer Kampagne verwendet werden dürfen, allerdings können Werbetreibende unterschiedliche Werte auf Anzeigengruppen- und Keyword-Ebene festlegen. Wer verschiedene Gebotsstrategien kombiniert hat, muss sich für eine entscheiden und die andere Gebotsstrategie entfernen. Marketer können allerdings eine separate Kampagne aufsetzen, wenn sie für eine bestimmte Anzeigengruppe eine andere Gebotsstrategie verwenden möchten.

In Googles Hilfe-Artikeln findet man vor allem Beispiele, die sich auf Händler beziehen. Das Problem ist, dass Hersteller aus der Industrie, die komplexe Lösungen anbieten, Googles Konzepte zum Teil nur schwer auf ihr Geschäft übertragen können. Die Kollegen von Search Engine Land widmen sich diesen Herausforderungen und erklären, wie die Hersteller sämtliche Keyword-Optionen optimal nutzen können.

Wir legen euch den vollständigen Blogartikel, den wir euch nachfolgend kurz zusammenfassen, ans Herz:

Broad Match

Durch die Keyword-Option “Broad Match” (Zu Deutsch: Weitgehend passend) wird die größte Reichweite erreicht. Die Anzeigenauslieferung erfolgt, wenn ähnliche Begriffe in beliebiger Reihenfolge gesucht werden (Mehr über Keyword-Optionen gibt es in diesem Blogbeitrag). Vergleicht man die Keyword-Option mit der Printwerbung, würde sie der Anzeigenplatzierung im vorderen Teil einer großen städtischen Zeitung entsprechen. Die Reichweite ist sehr breit, bietet aber kein spezifisches Targeting.

Modified Broad

Modified Broad (Deutsch: Modifizierer für weitgehend passend) ermöglicht es, die große Reichweite durch den Modifizierer (“+”-Zeichen) leicht einzuschränken. In der Printwerbung entspricht die Option der Anzeigenplatzierung z.B. in der Rubrik für “Geschäft” bzw. “Wirtschaft” – die Reichweite ist noch immer groß, aber konkreter ausgerichtet als mit dem Broad Match.

Phrase Match

Mit Phrase Match (Deutsch: Passende Wortgruppe) haben Werbetreibende noch mehr Kontrolle. Mit Hilfe von Anführungszeichen übermittelt man Google, dass nur die definierte Wortkombination und sehr ähnliche Varianten die Anzeigen auslösen sollen. Vor dem Anführungszeichen und danach können allerdings beliebige Begriffe vorkommen. Die Analogie in der Printwerbung ist eine Unterkategorie des Geschäftsbereiches, z.B. Technologie.

Exact Match

Die größte Kontrolle gibt uns die Keyword-Option Exact Match (Zu Deutsch: Genau passend). Die Anzeigen erscheinen nur dann, wenn die Suchanfrage(n) dem eingebuchten Keyword entspricht oder dessen enger Variante. Im Print-Bereich wäre dies analog der Anzeigenplatzierung in einer Rubrik für eine bestimmte Nische.

Zusammengefasst ist es empfehlenswert, ein Gleichgewicht zwischen der Reichweite und der spezifischen Ausrichtung zu finden. Sollten die Keywords im Match-Type Modified Broad oder Exact mit dem Hinweis “Ein geringes Suchvolumen” auftauchen, so kann es durchaus helfen, die betroffenen Keywords als Broad einzubuchen – ABER alles mit Argusaugen kontrollieren.

Google hat neulich wichtige Änderungen in Bezug auf die Anzeigenschaltung auf YouTube angekündigt. Die Änderungen sind ein Teil der Maßnahmen, die darauf abzielen, Marken und Werbetreibenden mehr Kontrolle und Transparenz darüber zu geben, wo ihre Anzeigen erscheinen. Zur Erinnerung: Ursprünglich wurden die Maßnahmen durch den Boykott von Werbetreibenden im Frühjahr 2017 angestoßen, als einige YouTube-Anzeigen auf verschiedenen kritischen Inhalten ausgeliefert wurden.

Paul Muret, Vice-President von Display, Video und Analytics, hat Folgendes in einem Blogpost zugegeben:

Um sich den Herausforderungen zu stellen, werden in den nächsten Monaten u.a. folgende Regeln gelten:

Die Updates werden in den nächsten Monaten umgesetzt.

AdWords-Werbetreibende müssen nun nicht immer auf ihren Laptop zugreifen, wenn sie unterwegs sind. Sie können jetzt in der AdWords-App umfangreiche Keyword-Anpassungen vornehmen: hinzufügen, löschen, Text anpassen, Keyword-Option ändern und Gebote setzen.

Search Engine Land hat seine Top 3 der am meisten unterschätzten AdWords-Funktionen veröffentlicht. Neben den Anzeigen-Variationen stehen die Gmail-Anzeigen sowie Tests in der Oberfläche “Entwürfe und Tests” unter den Top 3. Die Anzeigen-Variationen haben die Beta-Phase überstanden und sind aktuell in der neuen Oberfläche “Entwürfe und Tests” verfügbar.

Da Google das statische und dynamische Retargeting auf Gmail-Ads erweitert hat, könnte sich ein Test in dem Bereich gegebenenfalls lohnen. Experimente in der Oberfläche “Entwürfe und Tests” bieten sich für umfangreichere Kampagnentests an, z.B. Gebotsstrategien, bestimmte Einstellungen, Targeting etc.

Diese 15 Tipps werden dich vom Hocker hauen – oder so ähnlich. Search Engine Land fasst 15 Punkte zusammen, die beim Texten von neuen Anzeigen wichtig sind. Kurz zusammengefasst geht es um folgende Punkte:

Das Google Merchant Center beendet zum 20.03.2018 seinen Support zum direkten Upload der Feeds von Magento, BigCommerce und PrestaShop. Der Referent von BigCommerce hat sich dazu folgendermaßen geäußert:

“BigCommerce is working closely with Google to ensure a smooth transition for all merchants impacted by Google’s decision to retire its Google Shopping App. Several free and paid Google Shopping tools are available in the Bigcommerce App Marketplace, and detailed instructions for migrating to a new solution are available to assist merchants with the transition.”