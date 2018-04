SEA Auslese März 2018

YouTube-Remarketing-Listen für Such-Kampagnen zu verwenden ist schon seit einiger Zeit möglich. Bald geht auch andersrum – durch Custom Intent Audiences. Dadurch lassen sich Nutzer auf YouTube erreichen, die kürzlich nach bestimmten Keywords bei Google gesucht haben. Die spannendsten Neuigkeiten und Erkenntnisse aus der SEA-Welt haben wir für euch in unserer Auslese zusammengefasst.

Nicky Rettke, Group Product Manager for YouTube Ads, hat offiziell die Einführung von Custom Intent Audiences und “TrueView for Action Ads” angekündigt.

Custom Intent Audiences (bisher nur im GDN verfügbar) können bald auch für Videokampagnen verwendet werden. Damit können Nutzer auf YouTube erreicht werden, die kürzlich bestimmte Keywords bei Google gesucht haben.

Mit dem Format “TrueView for Action Ads” können AdWords-Werbetreibende Call-to-Actions anpassen. Zudem lassen sich andere kreative Elemente wie z.B. das Logo oder ein Bild hinzufügen. Alternativ können die Elemente aus der Landing Page abgerufen werden.

In Kombination sollen die beiden neuen Features eine besonders gute Performance liefern.

In den USA, Frankreich, UK, Canada, Australien und Brasilien können ab sofort die Nachrichtenerweiterungen mit neuen Metriken ausgewertet werden:

Ähnlich wie bei Anruferweiterungen ist das Tracking möglich, wenn man Googles Weiterleitungsnummer verwendet.

In der neuen AdWords-Oberfläche können Werbetreibende nun festlegen, ob die Änderungen in den bestehenden Anzeigenerweiterungen nur die jeweilige Verknüpfung (Kampagne oder Anzeigengruppe) oder alle Verknüpfungen betreffen sollen.

AdWords-Werbetreibende können jetzt vor Freude jubeln und die Performance ihrer Anzeigen und Keywords durch benutzerdefinierte Spalten analysieren. Dies ist nur in der neuen AdWords-Oberfläche möglich. Bisher konnten die Werbetreibende die benutzerdefinierten Spalten nur auf Kampagnen- und Anzeigengruppen-Ebene erstellen.

Google AdWords erhält in naher Zukunft neue Funktionen, die die Produktivität der Werbetreibenden verbessern sollen. Es können bald Notizen hinzugefügt und dadurch Veränderungen im Account besser dokumentiert werden (die Funktion gibt es in Google Analytics schon lange). Hilfreich ist auch, dass die Notizen für andere Nutzer sichtbar sind. Sie werden auf allen Ebenen des Accounts verfügbar sein.

Außerdem wird der Account Performance Score eingeführt, der angibt, wo die größten Optimierungsmöglichkeiten liegen. Der Score wird unter „Empfehlungen“ integriert, die ebenfalls ein Makeover erhalten.

Google wird die Beta für Visual Sitelinks zum April hin beenden und in der aktuellen Form nicht ausrollen. Hier ist die offizielle Stellungnahme von Google dazu:

The Visual Sitelinks beta will be ending in April 2nd, 2018. We wanted to thank you for your interest and investment in this test, as well as outline the reasons for this step and what it means for images in Search ads. With the Visual Sitelinks beta, we experimented with several different formats. Our results showed that this format didn’t perform as well as expected, especially when compared to the time and work required to implement them. That’s why we’ve decided to end Visual Sitelinks in its current form. Learnings from this beta will help our team find a solution for incorporating images into Search ads. We plan to experiment with a new visual format later this year. Your Google representative will reach out to you with with more details when we have finalized our plans.