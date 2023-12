Während sich wohl erneut jede*r fragt, wie denn das Jahr eigentlich schon wieder so schnell vorbeigehen konnte, liegt eine Antwort für SEA-Manager*innen wohl klar auf der Hand: Googles große Fülle an Neuheiten hat auch in diesem Jahr wieder keine Langeweile aufkommen lassen. Zur aktuellen Holiday Season hat Google drei große Verbrauchertrends prognostiziert – lest doch mal nach, ob ihr diesen zustimmen würdet. Vom Untergang der Third-Party-Cookies bis zu Next Level Creatives mit KI: außerdem zeigen wir euch diesmal, welche Themen wir als Top SEA Trends für 2024 ansehen.