Die Top-Wissensquellen des Content & Creative Teams

Dass sich die digitale Welt rasant wandelt, ist uns allen bewusst. Dass man da informationstechnisch nicht den Anschluss verlieren sollte, auch. Doch wo die ganzen News herbekommen?

Nachdem das SEA-Team es vorgemacht und euch seine Top-Wissensquellen verraten hat, ist nun der Content & Creative Bereich dran. Wir saugen unser Wissen nicht nur mit den Augen auf, sondern auch mit den Ohren! Wer also wissen will, wo wir abseits der klassischen Medien und Magazine kreative Inspiration schöpfen und uns über die heißesten Trends der digitalen Welt informieren, bleibt jetzt am besten dran.

Auf die Augen – Blogs & Co.

The Atlantic Technology

Auf der Technology Section von The Atlantic lest ihr informative und super spannende Hintergrundanalysen, die Tech-Neuerungen in einen großen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhang stellen. Es geht allerdings nicht nur um die Technologien an sich, sondern auch um die Menschen, die dahinterstehen. Wer das Ganze kurz und knackig aufbereitet haben will, folgt dem dazugehörigen Twitter Kanal.

Internetting with Amanda Hess

Internetting with Amanda Hess ist eine zehnteilige Videoserie, in der Internettrends kritisch hinterfragt werden. Das Ganze ist in sehr kurzweiligen 5-Minuten-Clips aufgearbeitet, also perfekt für eine kleine Pause zwischendurch!

Social Media Watchblog

Gehört für uns, zweimal pro Woche, zur absoluten Pflichtlektüre zum ersten (oder zweiten… oder dritten…) Kaffee: das Briefing des Social Media Watchblogs. Aktuelle Debatten und Trends aus den Bereichen Social Media, Gesellschaft und Politik flattern, kompakt aufbereitet als Newsletter, in euer Postfach. Es wird nicht bloß über die Themen berichtet, sondern sie werden direkt in einen Kontext eingeordnet. Ein Must-Read.

Unser eigener LinkedIn Feed

Zu guter Letzt dient uns unser eigener LinkedIn Feed nahezu täglich als Informationshub. Auf LinkedIn folgen wir bewusst NutzerInnen, die uns interessieren und von denen wir Mehrwert erwarten – die perfekte Inspirationsquelle, oder?

Auf die Ohren – Podcasts & Co.

Kassenzone Podcast

Bei den Podcasts ganz vorne mit dabei: der Kassenzone Podcast. Alexander Graf vom gleichnamigen Blog spricht hier über aktuelle Themen rund um E-Commerce und Handel. Wie wurde EMP zum Marktführer für Rock-Merchandise? Warum ist Karls Erdbeerhof so erfolgreich? Mit dabei sind immer spannende Gesprächspartner vom jeweiligen Unternehmen, die aus dem Nähkästchen plaudern.

Crazy/Genius

Um die Zukunft des digitalen Zeitalters geht es im Podcast Crazy/Genuis von The Atlantic. Euch erwarten Denkanstöße zu nahezu allen großen Fragen des Internets. Von unserem Podcast-Experten Ecki als „bester Podcast der Erde“ bezeichnet. Heißt soviel wie: absolute Hörempfehlung!

Weitere nützliche Wissensquellen

Newsrooms & Blogs der Netzwerke

In den Newsrooms und Blogs von Facebook & Co. erhaltet ihr aktuelle Ankündigungen und Updates immer direkt aus erster Hand. Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.

Facebook Newsroom

Instagram Info Center

Twitter Blog

Snapchat Newsroom

YouTube Blog

Pinterest Newsroom

WhatsApp Blog

Reddit Blog

Macht das regelmäßige Lesen von Blogs und Newsseiten zu einem Ritual, zum Beispiel morgens zum ersten Kaffee. Eure Sport-Playlist hängt euch langsam zu Hals heraus? Super, dann hört doch einfach in einen Podcast rein. So integriert ihr den Wissenserwerb ganz einfach in euren Tagesablauf.

Jetzt wollen wir von euch wissen: Wo holt ihr euch euren täglichen Input? Wir freuen uns in den Kommentaren auf eure Empfehlungen.