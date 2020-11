Unser neues Affiliate-Marketing-Buch kommt – was tun mit den alten Büchern?

Hinter den Kulissen arbeitet gerade ein Team schweißtreibend an der 3. Auflage unseres Affiliate-Marketing-Buchs, das nächstes Jahr wieder als E-Book, aber auch als Print-Version veröffentlich wird. Die letzte Version, die schon vor fünf Jahren auf den Markt kam, konnte man sich ganz „oldschool“ als gedrucktes Exemplar kaufen und ins heimische Regal stellen (wir haben es auf jeden Fall stundenlang angehimmelt und ja, unser E-Book darf natürlich in keinem Hotelzimmer fehlen :D).

Und nicht nur, weil in unser E-Book 2.0 über 600 Stunden Arbeit und viel Herzblut gelegt wurde und wir stolz wie Bolle darauf sind, sondern auch weil Projecter sich dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet hat, kam eine Sache für uns auf keinen Fall in Frage: Die alten Teile wie Müll behandeln und einfach entsorgen. Denn es sind noch ein paar Exemplare übrig.

Wir haben uns dafür entschieden, die restlichen Printbücher an unsere KollegInnen der Affiliate-Branche zu „verschenken“, damit sie dort noch für Bildungszwecke genutzt werden können. Klar, im Online Marketing sind fünf Jahre ein halbes Leben. Aber nichtsdestotrotz sind das Wissen und die Inhalte durchaus noch aktuell – wenn wir das Thema Tracking (ITP und ETP lässt grüßen) einmal außen vor lassen.

Warum aber „verschenken“? Nun ja, es gibt einen kleinen Haken: Wir haben die Bücher nur gegen eine Spende verschickt. Glücklicherweise haben wir sehr viel positives Feedback und vor allem viele Spendenbelege erhalten. Und dafür möchten wir uns noch einmal bei allen ganz herzlich bedanken!

Insgesamt haben wir Spenden in Höhe von 935 € erhalten – und die gingen raus an folgende Organisationen:

Berliner Tafel – die Tafel (natürlich auch in anderen Städten) vereinfacht das Leben vieler Menschen, die sich sonst nur knapp eine Mahlzeit leisten können. Die verteilten Lebensmittel würden sonst, obwohl sie noch verzehrbar sind, in der Tonne landen.

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – die SDW sorgt dafür, dass unser Wald die Lebensgrundlage für Mensch, Tier und Pflanzen bleibt und betreibt zusätzlich Aufklärung durch eine Wald- und Umweltpädagogik.

Plant for the Planet – versuchen dem Klimawandel durch das Pflanzen von Bäumen so gut wie möglich entgegen zu wirken. Gepflanzt wird vor allem in Mexiko.

Viva con Agua – erleichtert Menschen vor allem in Afrika Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen und Hygieneeinrichtungen.

Primaklima – setzt sich für den Erhalt und die Mehrung von Wäldern ein und engagiert sich damit aktiv für den Klimaschutz.

Employees for Future – zeigen Unternehmen, wie sie nachhaltiger und umweltbewusster wirtschaften können. Angeboten werden unter anderem Meetups, bei denen sich Unternehmen austauschen können.

BeeGood – Mellifera e.V. – mit einer BeeGood-Bienenpatenschaft „adoptiert“ man ein Bienenvolk und unterstützt so aktiv die Arbeit der gelb-schwarzen Insekten.

An der Stelle wollen wir uns aber nicht nur bei unseren PartnerInnen bedanken, sondern auch bei allen (freiwilligen) HelferInnen und Organisationen – Danke für eure wichtige Arbeit!

Du würdest gern an unserer Aktion teilnehmen? Wir haben immer noch Printbücher der 2. Version, die ein neues Zuhause suchen und viele, viele Organisationen in Deutschland, die sich über eine Spende freuen. Schick mir einfach eine Mail an maria@projecter.de.

Übrigens: Da 935 € ein ungerader Wert ist, haben wir natürlich auf 1.000 € aufgerundet und spenden die restlichen 65 € selbst an Employees for Future.

Und das haben uns die KollegInnen aus den Affiliate-Netzwerken noch mit auf den Weg gegeben – Vielen Dank an euch alle!

Sabine Kamson von Ingenious Technologies: „Die Spendenaktion von Projecter ist eine ganz tolle und wichtige Initiative, zu der wir natürlich unseren Beitrag leisten wollen. Wir möchten bei dieser Aktion daher eine gute Sache mit lokalem Fokus unterstützen – die Berliner Tafel. Um auf die aktuelle Situation zu reagieren, braucht die Tafel gerade jetzt extrem dringend Unterstützung.“

Sandra Engelmaier von retailAds: „Eine großartige Sache – Fachwissen bekommen & gleichzeitig Gutes tun! Vielen Dank Projecter! Wir freuen uns über euren Leitfaden für Affiliate Marketing – im Gegenzug spenden wir gerne einen Anteil an die Organisation VIVA CON AGUA.“

Gesine Pindt-Oye von financeAds: „Wir haben uns gerne an der Upcycling-Aktion von Projecter beteiligt. Von der nachhaltigen Weiterverwendung des Affiliate-Handbuches profitieren nicht nur unsere Newcomer bei financeAds, sondern auch Mutter Natur, die wir in diesem Zuge mit einer Baumspende an Plant-for-the-Planet unterstützt haben.“

Cornelia Wernhart von Webgains: „Eine richtig gute Sache! Wir freuen uns über die Affiliate-Marketing-Bücher und umso mehr, dass wir zudem eine gemeinnützige Aktion unterstützen können.“

Alexandra Bietz von Awin: „Vielen Dank für diese tolle Initiative. Wir spenden jedes Jahr selbst auch an verschiedene Organisationen und sind aus diesem Grund sehr gern dem Aufruf von Projecter gefolgt. Wir unterstützen gern lokale Organisationen oder auch Organisationen, die unsere Vision teilen. Deswegen haben wir uns dieses Mal für Employees for Future entschieden, die Unternehmen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit unterstützen.“

Marcel Richter von TradeTracker: „Als ich von der Aktion hörte, brauchten wir nicht lange überlegen, um dabei zu sein. Es ist wichtig immer was zurückzugeben, gerade derzeit, und so unterstützen wir gerne die empfohlenen Aktionen. Wir haben uns für eine Bienenpatenschaft entschieden und sind gerne nächstes Mal wieder dabei🙂“

Maike Passlack von consumendo network: „Wir freuen uns, ein Teil der Primaklima-Vision zu sein und aktiv, gerade in der heutigen Zeit der Schnelllebigkeit, zum Klimaschutz beitragen zu können und die ganzheitliche Nachhaltigkeit mit dem Erhalt und vor allem der Mehrung von Wäldern zu unterstützen.“