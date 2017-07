Neue Facebook-Platzierung: Gesponserte Nachrichten

Die Platzierung kann nur für Personen verwendet werden, die eine Nachricht an die jeweilige Facebook-Seite geschrieben haben. Dazu muss der Werbetreibende in der Objektbibliothek eine Custom Audience erstellen, die sich auf die Interaktion mit der Facebook-Seite bezieht:

Neben den üblichen Platzierungen bei Facebook und Instagram bietet der Werbeanzeigenmanager nun auch die die Möglichkeit, Werbeanzeigen in Gesponserten Nachrichten auszuspielen. Diese Option ist jedoch bisher nur für Kampagnen mit dem Ziel Traffic verfügbar.

