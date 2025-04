Für OpenAI läuft es wohl gerade echt gut: Das Unternehmen braucht sich durch seinen historischen Investment-Deal, den es an Land ziehen konnte, wohl um eine mögliche KI-Konkurrenz durch Elon Musk’s (juristisch wahrscheinlich eher schwieriges) Umsortieren seines Imperiums vorerst keine Sorgen zu machen. Währenddessen ist in Deutschland am Montag der TikTok Shop online gegangen.

Diese Woche erfahrt ihr außerdem … 🤖 wie ihr die neuen AI Ovierviews testen könnt, 👻 warum wir den Instagram Explore Feed aktuell eher meiden, 🤳 und wie es mit TikTok in den USA weitergeht: der 5. April naht!

Entwicklungen & Trends Geldregen für OpenAI 💰

OpenAI hat sich mit einem historischen Investment-Deal 40 Milliarden Dollar gesichert und seinen Firmenwert auf 300 Milliarden Dollar gesteigert – damit steht es weltweit auf Platz zwei der privaten Tech-Unternehmen, gleichauf mit TikTok-Mutterkonzern ByteDance und direkt hinter SpaceX, wie OMR Daily berichtet. Geldgeber ist allen voran Softbank, das allein 30 Milliarden beisteuert, u. a. aber auch Microsoft. Das Geld soll vor allem in KI-Forschung und den Ausbau der Rechenkapazitäten fließen.

Für OpenAI scheint es gut zu laufen: ChatGPT verzeichnet inzwischen 500 Millionen wöchentliche User; die Umsätze sollen dieses Jahr auf 12,7 Milliarden Dollar steigen. Aktuell kommen eine Million neue Nutzer*innen pro Stunde dazu.

Tech-Begeisterung für Trump kühlt ab

Nach zwei Monaten Amtszeit kommen immer mehr Zweifel an Trumps Regierungsstil auf – auch in seinem Unterstützerlager. Der europäische Absturz von Tesla-Verkäufen wurde ja schon reichlich besprochen, jetzt geht es mit Trumps weitreichenden Zöllen in die nächste Runde. Ein Artikel von Business Insider hatte die komplexen Verflechtungen bereits vor der Verkündigung am gestrigen „Liberation Day“ unter die Lupe genommen und on top kommt jetzt sein Bruch mit Elon Musk dazu.

Die EU-Mitgliedsstaaten arbeiten bereits an Gegenmaßnahmen für Trumps Zoll-Paket; außerdem wurde schon zuvor sehr laut darüber nachgedacht, als Antwort auf angekündigte Zölle in Europa doch mal ganz genau auf die Einhaltung des Digital Services Act zu schauen, was Auswirkungen auf Plattformen wie X haben könnte. Insgesamt führt Trumps Abrissbirnen-Stil jedenfalls zu einer sehr unübersichtlichen und chaotischen Lage, auch im Digitalbusiness – wir behalten das für euch im Blick.

Fund der Woche

Hättet ihr’s gedacht? 💡 Laut der Deloitte-Studie „State of Generative AI in the Enterprise“ liegt Deutschland bei der täglichen Nutzung von GenAI-Tools durch Mitarbeiter*innen im internationalen Vergleich auf Platz 1 – unser Fund der Woche, diesmal im Doppelgänger Update. Die Daten stammen aus einer Befragung von C-Level-Führungskräften und Direktor*innen.

Social Ads

Der TikTok Shop ist da 🛍️

TikTok goes Social Commerce: Viele Businesses haben schon darauf gewartet, jetzt ist die Shopping-Funktion von TikTok am Montag in Deutschland (sowie in Frankreich und Italien) an den Start gegangen. Unternehmen und Influencer*innen können also ab sofort für sich werben und ihre Produkte verkaufen. Die Videos und Livestreams erscheinen direkt im normalen Feed.

„TikTok Shop“ umfasst verschiedene Formate: Shoppable Videos für den Feed, in denen Produkte direkt verlinkt sind, Live-Shopping mit interaktiven Elementen und Shop-Links sowie einen „Shop Tab“, in dem User gezielt stöbern können, und mehr. Erste deutsche Marken, wie About You oder NIVEA, sind bereits dabei. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr detaillierter auf dem OMR Blog.

Der TikTok Shop ist jetzt auch in Deutschland gestartet.

Dennoch klingen erste Bewertungen noch recht skeptisch, wie im LinkedIn Post von About-You-Mitgründer Tarek Müller mitschwingt. Noch größere Bedenken von Expert*innen gibt es vor allem im Hinblick auf die Themen Daten- und Jugendschutz sowie die wirtschaftspolitischen Strategien, die dahinterstecken könnten (looking at you, China): eine kritischere Einordnung des Themas liefert der Spiegel.

Suchmaschinen

AI Overviews ist jetzt auch in Deutschland verfügbar

User in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern wie Österreich, Italien und Spanien können jetzt AI Overviews, also KI-Übersichten in der Google-Suche, nutzen. Die Funktion ermöglicht es jetzt noch besser, Antworten auf komplexe Suchanfragen zu erhalten und relevante Webseiten schneller zu entdecken. Die KI-Übersichten erscheinen oberhalb der Suchergebnisse (wie wir sie kennen) und beinhalten auch Links zu den Quellen. Um die KI-Übersichten nutzen zu können, müsst ihr in eurem Google-Konto eingeloggt und mindestens 18 Jahre alt sein.

Social Media AI Slop: Instagram-Content aus der Hölle Habt ihr das auch schon festgestellt? 👉 Seit einigen Wochen macht sich in unseren Instagram Explore Feeds eine dystopische Sicht der Welt breit – KI-generierte Videos, die von völlig skurril (Cats doing strange things) bis hin zu absolut ekelhaft und verstörend reichen. Das Phänomen betrifft nicht alle Accounts, aber wohl eine signifikante Menge. Und Phänomen hat auch schon einen Namen – AI Slop – und in diesem Artikel gibt es eine längere Analyse dazu. Sowas meinen wir – und haben an dieser Stelle mal auf seltsamere Beispiele verzichtet (Quelle: 404media).





Offenbar incentiviert Facebook selbst Nutzer*innen in Asien mit Geld, massenhaft solcher Content Pieces zu produzieren. Die aktuellen Auswüchse erwecken aber eher den Eindruck, dass der Algorithmus überfordert (und überschwemmt) ist. Denn derart eklige Videos führen relativ schnell dazu, dass die Plattform weniger genutzt wird. In dem Kontext sei noch auf die Dead-Internet-Theorie hingewiesen, die besagt, dass die Lernalgorithmen der KIs an ihrem selbst produzierten Schrott ersticken. Wer mehr wissen möchte, dem sei diese Podcast-Folge empfohlen, die ganz ohne verstörende Bilder auskommt …

Mehr News

Was sonst noch für euch interessant sein könnte