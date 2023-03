Social Ads Auslese Februar 2023

Endlich lässt sich Privates von Beruflichem bei Meta trennen: Das Unternehmen hat die Einführung von Meta Work Accounts angekündigt, mit denen man sich für die Nutzung der Business Tools nicht mehr über das persönliche Konto einloggen muss – ganz sicher zur Freude vieler Social-Media-Manager*innen. TikTok hat die Smart Performance Campaigns um ein Kampagnenziel erweitert und im Creative Center habt ihr nun die Möglichkeit, Top-Produkte basierend auf der Anzahl der geposteten Anzeigen zu betrachten. In unserer Auslese haben wir wieder alle wichtigen News aus dem Social Media Adverting für euch zusammengestellt.

Meta Work Accounts

Meta hat die Einführung von Meta-Arbeitskonten bzw. „Meta Work Accounts“ angekündigt, allerdings zunächst nur für eine begrenzte Anzahl von Unternehmen im Jahr 2023. Durch die Verwendung von Meta Work Accounts erhalten Advertiser die Möglichkeit, über ein einziges Konto auf die Business Tools von Meta zuzugreifen.

Was das auch bedeutet: Es wird einen separaten Anmeldevorgang zum persönlichen Facebook-Konto geben. Mit dem neue Konto-Typ müssen sich Werbetreibende also nicht mehr bei ihren privaten Profilen anmelden – eine Funktion, die von vielen Social-Media-Manager*innen schon lange herbeigesehnt wurde.

Bye bye, Instant Articles

Die Instant Articles sind ab Mitte April nicht mehr verfügbar und damit verschwindet auch die dazugehörige Anzeigenplatzierung. Die 2015 eingeführte Option sollte Publishern die Möglichkeit bieten, Artikel direkt auf der Plattform zu erstellen und mit interaktiven Elementen auszustatten. Allerdings hielt sich die Beliebtheit der Funktion eher in Grenzen. Da sich vor allem Medienhäuser deutlich mehr von Instant Articles erhofft hatten, verabschiedeten sich viele weltweit bekannte Zeitungen nur wenige Jahre nach der Einführung wieder davon.

(Quelle: Meta Business Manager)

Automatisches Produkt-Tagging

Ab jetzt kann ausgewählt werden, ob Produkte aus dem Shop-Katalog für Single Image Ads auf Instagram manuell oder automatisch getaggt werden – eine kleinere, aber nicht unwichtige Neuerung bei Meta. Das automatische Taggen von Produkten aus dem Shop-Katalog bedeutet für Werbetreibende eine enorme Erleichterung, da sie nicht jedes einzelne Produkt manuell taggen müssen. Auch Nutzer*innen profitieren von der neuen Funktion, da sie schneller mit dem Shoppen beginnen können.

TikTok

Smart Performance Campaign für Web-Conversions

Wir haben es bereits in unserem Jahresrückblick auf 2022 vorhergesehen: Die Automatisierung von Social Media Ads ist kein kurzfristiger Trend und TikTok liefert wieder den Beweis. Denn vor wenigen Tagen wurde ein Produkt-Update ausgerollt: Die Smart Performance Campaigns sind jetzt auch für Web-Conversion-Kampagnen verfügbar. Wer mehr dazu lesen will, kann auch noch einmal in unsere letzte November-Auslese schauen.

Es handelt sich um Kampagnen, bei denen die manuellen Schritte verringert wurden. TikTok verspricht dank maschinellem Lernen bei diesem Kampagnen-Typ eine bessere Performance, eine schnellere Kampagnenerstellung und höhere Erfolgsraten. Durch die automatisch erstellten Creative-Kombinationen kann die Kampagnenlaufzeit verlängert werden, was sich wiederum positiv auf den ROI auswirkt. Die Smart Performance Campaigns können eine interessante Option für Werbetreibende oder kleinere und mittlere Unternehmen sein, deren Zeit und Ressourcen zu knapp für manuelle Kampagnen sind. Solltet ihr euch für TikTok Ads interessieren, ob manuell oder smart erstellt, könnt ihr euch auch gerne an uns wenden.

Top-Produkte im Creative Center

Auch das Creative Center hat ein Update erhalten: Werbetreibende haben nun die Möglichkeit, die beliebtesten Produkte basierend auf der Anzahl der geposteten Anzeigen in der App zu betrachten. Die Produkte können nach Region, Produktkategorie und Zeitpunkt aufgelistet werden und Schlüsselkennzahlen (KPIs), wie Impressionen, CTR, Conversion Rate, View Rate und Kosten, können analysiert werden.

Vergleich von Top-Produkten (Quelle: TikTok)

Durch den „Details“-Button erhalten Werbetreibende genauere Einblicke in ein bestimmtes Produkt, einschließlich der oben genannten KPIs:

Außerdem sind Insights zur Zielgruppe über den „Audience Insights“-Button möglich. Dort werden die Altersgruppen aufgeschlüsselt und die dazugehörigen Interessen aufgelistet. Diese Erkenntnisse können vor allem für die Analyse und Planung ähnlicher Kampagnen nützlich sein.

Und sonst so?

Marketing-Leitfaden für B2B-KPIs

LinkedIn hat einen neuen, 15-seitigen Leitfaden über gängige B2B-Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Darn werden die Abkürzungen der KPIs erklärt, was diese bedeuten, was sie messen und wie diese im Werbeprozess angewendet werden können.