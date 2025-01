To Tik or not to Tok? Sorry, außer blöden Wortspielen fällt uns dazu langsam nichts mehr ein. Am Sonntag war TikTok in den USA tatsächlich mal ein paar Stunden offline, jetzt ist es wieder da. Außerdem gibt’s ganz nicht zufällig neue Features von Instagram, die uns bekannt vorkommen. Abseits von Social Media fassen wir den Affiliate Trend Report 2025 zusammen und freuen uns über ganz normale Online Marketing News.

Diesmal erfahrt ihr …

🧑‍⚖️ was rund um das TikTok-Verbot aktuell passiert,

📹 mit welchen Neuerungen Meta TikToker*innen überzeugen will

💬 und wie wir den Affiliate Trend Report 2025 beurteilen.

Social Media

Tik-Tok, Tik-Tok, Tik-Tok

Wer hätte gedacht, dass der App-Name mal zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden würde? Was in der letzten Woche geschah:

Das Oberste Gericht der USA wies am Freitag den Einspruch von TikTok gegen das App-Verbot einstimmig ab.

wies am Freitag den Einspruch von TikTok gegen das App-Verbot einstimmig ab. Am Sonntag entfernten demzufolge Apple und Google die App aus ihren App-Stores. Offline ging TikTok aber, weil der primäre Hoster der Daten Oracle ebenfalls den Dienst einstellte, da den betroffenen Unternehmen laut Gesetz sonst Milliardenstrafen drohen. Betroffen war auch die hauseigene Videoschnitt-App CapCut , was viele Creator dezent in Panik versetzte.

aber, weil der primäre Hoster der Daten Oracle ebenfalls den Dienst einstellte, da den betroffenen Unternehmen laut Gesetz sonst Milliardenstrafen drohen. Betroffen war auch die hauseigene , was viele Creator dezent in Panik versetzte. Schon am Sonntag – also vor seiner Amtseinführung – signalisierte Trump dann, dass er diese Strafen aussetzen und TikTok weiteren Aufschub gewähren würde. Daraufhin nahm Oracle den Dienst wieder auf und TikTok ging live . In den App-Stores ist es allerdings weiterhin nicht verfügbar.

. In den App-Stores ist es allerdings weiterhin nicht verfügbar. Am Montag erließ mittlerweile-Präsident Trump ein Dekret, die Vollstreckung des Gesetzes um 75 Tage auszusetzen. Darf er zwar streng genommen gar nicht, aber das schockt ja nun wirklich niemanden mehr.

auszusetzen. Darf er zwar streng genommen gar nicht, aber das schockt ja nun wirklich niemanden mehr. To be continued, TikTok!

Was bleibt, ist ein sehr schales Gefühl über die Berechenbarkeit und Planbarkeit der Social Media Online Marketing Kanäle, die konkreten Auswirkungen auf Europa und ob das jetzt Fort- oder Rückschritte in Sachen Governance und Datenschutz sind.

Wir beobachten die Ereignisse weiter und können nur wieder den Social Media Watchblog empfehlen, der alle Details ausführlich erklärt und um eine sehr fundierte politische Einordnung ergänzt. Auch das wöchentliche Doppelgänger Update ist eine gute Quelle, um sich tiefer einzulesen.

Ihr habt noch nicht unseren Projecter Weekly Newsletter abonniert? Darin erhaltet ihr ab sofort einmal wöchentlich die wichtigsten News aus Online Marketing, Business und Popkultur, kompakt von uns zusammengefasst. Inklusive Deep Dives, Content-Extras und Fachmeinungen unserer Kolleg*innen – jetzt direkt abonnieren und im neuen Jahr informiert durchstarten. 💌

Meta triumphiert mit Neuerungen … oder auch nicht

Lange wurde es vorausgesagt, jetzt ist es da: Wie ihr in den letzten Tagen bestimmt schon gesehen habt, gab es ein Format Update für das Instagram Grid. Instagram bedient sich ab sofort nicht mehr dem gewohnten quadratischen Format, sondern Fotos im Profil Grid bekommen jetzt ein rechteckiges Format von 4:5 bzw. 3:4 verpasst (und ja, wir finden es auch verwirrend). Baby got Business hat die neuen Größen und wie euer Social-Media-Team die Bilder jetzt aufbereiten muss sehr nützlich in einem Post aufgeschlüsselt. Instagram scheint sich damit an TikTok zu orientieren, dort ist das Feed-Format schon immer rechteckig.

Außerdem kommt jetzt „Edits“: Metas neue App zur Videobearbeitung wird laut Instagram in den nächsten Wochen launchen. Mit ihren Funktionen erinnert sie stark an CapCut und wird auch direkt als deren Rivalin betitelt. Mit Edits können Creator bis zu zehn Minuten lange Clips kostenfrei auf ihrem Smartphone bearbeiten. Unterstützt werden sie von zahlreichen KI-Funktionen: wir testen das auf jeden Fall aus.

Mit der Video-App Edits scheint Meta TikTok und CapCut weitere Konkurrenz machen zu wollen (Quelle: USA Today).

„Zufällig“ kamen diese Instagram-Neuerungen und -Nachrichten in den letzten Tagen heraus … Hat da jemand darauf spekuliert, dass TikTok in den USA zunächst abgeschaltet bleibt und möglichst viele große TikToker*innen rüber zu Instagram zu ziehen?

Da war ja noch was: Details zu Metas Faktenchecks

Nachdem Meta angekündigt hatte, die Faktenprüfung auf Facebook, Instagram und Threads in den USA zu beenden und stattdessen Community Notes zu nutzen, gab es jetzt genauere Informationen dazu, welche Art von Content das betreffen wird. Anders als bei X, wo Community Notes sowohl für organische als auch für bezahlte Werbeinhalte angewendet werden, sollen bezahlte Werbeanzeigen bei Facebook und Instagram nicht unter das neue Faktencheck-System fallen. Demnach sollen Community Notes nur bei organischen Inhalten verfügbar sein.

Affiliate Marketing Trend Report 2025 Der Affiliate Marketing Trend Report für das neue Jahr, zusammengestellt von xpose360, ist ganz frisch erschienen. Auf 150 Seiten wurden hier die Umfrageergebnisse von 1.300 Befragten aus der Affiliate-Branche zusammengefasst und analysiert. Schön zu sehen ist, dass sich die Affiliate-Branche trotz schwieriger politischer und wirtschaftlicher Zeiten optimistisch zeigt.

Dass der Marketingkanal eine wichtige Säule für die Performance im Online Marketing ist, dafür sprechen auch die im Report ersichtlichen Umsatz-Erfolge in 2024: 45 % der Advertiser, 40 % der Affiliates und 60 % der Agenturen und Netzwerke verzeichneten steigende Umsätze. Das erklärt auch, warum 81 % der Advertiser zu dem Schluss kommen, dass Affiliate Marketing in ihrem Online-Marketing-Mix nicht mehr wegzudenken ist und noch stärker auf eine automatisierte und leistungsgerechte Vergütung der Publisher gesetzt wird.

Gute Aussichten auch in 2025 „Affiliate Marketing wird auch 2025 eine tragende Säule im Marketing-Mix bleiben und bietet eine attraktive Alternative zu großen Plattformen wie Google, Meta, Criteo und anderen. Solange Unternehmen und Marketingentscheider*innen ein Verständnis für den Kanal und seine Potenziale entwickeln, eröffnet Affiliate Marketing selbst in Krisenzeiten vielversprechende Wachstumschancen.“ Unser Kollege Falko Reß, Specialist Affiliate Marketing bei Projecter, kommt im Trend Report zu Wort.

Wenig überraschend ist, dass Künstliche Intelligenz das absolutes Top-Trend-Thema mit mehr als 55 % Zustimmung über alle befragten Gruppen hinweg bleibt, wie auch in den Jahren zuvor. Affiliates (insbesondere aus dem Gutschein-Segment) müssen sich in diesem Jahr der Herausforderung stellen, dass Google als starker Konkurrent bei der Anzeige von Coupons in den Suchergebnissen mit einsteigt. 78 % Prozent der Affiliates sehen das berechtigt als Gefahr an.

Heiß diskutiert und in aller Munde aufgrund des aktuellen Paypal-bzw.-Honey-Skandals bleibt für Agenturen, Netzwerke und Technologie-Anbieter neben altbekannten Top-Themen wie Attribution, Traffic und Cookieless Future mit 42 % das Thema Fraud Prevention. Das spiegelt deutlich den Wunsch nach mehr Transparenz und Fairness wieder, an die im vergangenen Jahr mehrfach auf diversen Events der Branche appelliert wurde: bei uns im Projecter-Affiliate-Team das wichtigstes Kriterium in der Zusammenarbeit mit Publishern.