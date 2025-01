Über den Jahreswechsel und zum Januar-Anfang gab es tatsächlich einige spannende Affiliate-Marketing-Themen, die wir euch nicht vorenthalten wollen: Eine davon ist in jedem Fall die Sammelklage gegen Paypals Browser-Extension „Honey“. Darüber hinaus geben wir euch einen Ausblick auf die Trends für 2025 in der Branche. Alles Updates, die ihr kennen müsst, erfahrt ihr auch in diesem Jahr wieder in unseren Affiliate Marketing News sowie neuerdings auch in unserem wöchentlichen Online Marketing Newsletter .

Neuigkeiten aus der Branche

Sammelklage gegen Paypal wegen Honey-Affiliate-Manipulation

Die Diskussionen rund um Paypals Browser-Erweiterung „Honey“ halten an: Gegen diese wurde eine Sammelklage eingereicht. Warum? Paypal wird vorgeworfen, dass damit systematisch Affiliate-Links von Content-Creator*innen und Online-Vermarkter*innen manipuliert werden.

Die Kläger*innen erheben Kritik an Paypal, die Attribution von „Honey“ unerlaubt so zu beeinflussen, dass ihre Tracking-Links durch eigene ersetzt werden, selbst ohne Rabattangebote. Dadurch greift die Erweiterung mit fragwürdigen Methoden, wie simulierten Rabatten oder dem „Honey Gold“-Belohnungssystem, in die Last-Click-Attribution ein und beansprucht Provisionen der ursprünglichen Affiliates, die mit seriöseren Werbeleistungen den letzten Click erhalten hätten.

Ein sehr gelungenes Video von MegaLag dazu, welche Methoden „Honey“ nutzt, um auf jeden Fall den letzten Click und damit letztendlich auch ohne jegliche Werbeleistung die Provision einzuheimsen, findet ihr hier:

Den Honey-Influencer-Betrug aufdecken: @MegaLag erklärt die Problematik detailliert (Quelle: YouTube).

Solche Vorgehensweisen sind bei Gutschein-Erweiterungen wie „Honey“ leider nichts Neues, weswegen wir generell eine Zusammenarbeit mit diesen ablehnen. Beunruhigend bei diesem erneuten Aufschrei ist allerdings, dass das Image des Affiliate-Kanals erneut unter den unseriösen Machenschaften fraglicher Geschäftsmodelle leidet und die Branche oft erst ins Rampenlicht rückt, wenn es um gravierende Fraud-Fälle wie diesen geht. Eins zeigt der Fall aber ganz klar: Aktives Affiliate-Management und Fraud-Protection-Methoden sind in unserer Branche unumgänglich.

DeutschlandCard richtet sich neu aus

Und während die einen in den Verruf geraten, geben andere Publisher eine umfassende strategische Neupositionierung bekannt. Die Rede ist von DeutschlandCard: Der Loyalty-Publisher hat direkt zum neuen Jahr bekannt gegeben, eine digitale Einkaufsplattform mit erweiterten Funktionen anzubieten. Ein zentrales Feature ist hier der „Kassenbon-Scanner“ in der DeutschlandCard-App, mit dem Nutzer*innen künftig Kassenbons von Einkäufen bei verschiedenen Supermärkten, Drogerien und anderen Geschäften scannen können, um Punkte zu sammeln – ganz unabhängig vom Partnernetzwerk.

Darüber hinaus bietet die App digitale Prospekte, die die Einkaufplanung z. B. mittels Produktsuchen durch Preisvergleiche für Online-Shops sowie diverse Möglichkeiten, Punkte in Gutscheine oder Prämien umzuwandeln, erleichtern sollen.

Die Neuausrichtung macht klar deutlich: DeutschlandCard reagiert auf den Verlust von Partnern im Offline-Einzelhandel (wie Edeka oder Marktkauf). Man möchte im neuen Jahr mehr als nur ein Multipartner-Bonusprogramm sein und sich zu einer digitalen Plattform entwickeln, die das Einkaufen einfacher, entspannter und vielfältiger gestaltet. Wir sind mit Blick auf die Neuausrichtung zuversichtlich und wünschen viel Erfolg!

Die neue DeutschlandCard App ist ab sofort in den App-Stores verfügbar.

Rückblick auf 2024 aus Affiliate Perspektive …

Das letzte Jahr steckt der Affiliate-Branche noch ein wenig in den Knochen, welches von vielen Herausforderungen durch die geopolitische Lage und die gesamtwirtschaftliche Stagnation in Deutschland geprägt war. Doch trotz der nicht einfachen Rahmenbedingungen, welche auch am Online Marketing nicht spurlos vorbeigehen, konnte die Affiliate-Branche ein moderates Wachstum verzeichnen. Der Affiliate Blog hat in einem Beitrag die wichtigsten Highlights jedes Monats zusammengefasst, darunter bspw. die wichtigsten Zusammenschlüsse von Marketern oder aktuelle Tracking-Methoden durch die Abschaffung der Third-Party-Cookies.

Die prägendsten Ereignisse von 2024 zeigen einmal mehr die Wandlungsfähigkeit der Affiliate-Branche, die trotz einer riskanten wirtschaftlichen Lage eine fundamentale und beständige Säule im Marketing-Mix ist, sofern sich die Branche bei wichtigen Veränderungen auf technischer, digitaler und wirtschaftlicher Ebene mit entsprechenden innovativen Methoden zu helfen weiß.

… und unsere Prognosen für 2025

Es lassen sich schon jetzt einige Trends und Herausforderungen für dieses Jahr erkennen, die sich aus den Erfahrungen und Analysen hinsichtlich der Partnerprogramme unsererseits ergeben:

Wie in jedem anderen Bereich auch, gewinnen KI-gestützte Tools weiter an Bedeutung – sei es, um Inhalte zu personalisieren, Kampagnen effizienter zu gestalten oder den Arbeitsalltag für Account Manager zu erleichtern. Auch neue Modelle, wie die von Awin eingeführte Conversion-Protection-Initiative (CPI), zeigen, dass die Branche künftig gegen nicht zeitgemäße Tracking-Setups agieren wird. Der Push in Richtung Server-to-Server sowie App-Tracking mit probabilistischem Tracking wird dahingehend sicher nur ein erster Schritt in die Richtung ganz neuer Tracking-Methoden sein. Wir verfolgen gespannt, wie andere Netzwerke nachziehen und ob dies auch bei Advertisern das lange überfällige Umdenken in den Online Marketing Channels zur Folge haben wird.

Fokus auf Preisvergleichsseiten

Auf Publisherbasis glauben wir, dass der Fokus verstärkt bei Preisvergleichsseiten liegen wird, insbesondere im Bereich Consumer Electronics. Preisbewusste Konsument*innen nutzen verstärkt Tools wie Preiswecker und Echtzeit-Vergleiche, um während großer Shopping-Events wie der Black Week die besten Deals und Rabatte zu finden. Mit der Möglichkeit, seit 2024 auch Shopping-Anzeigen zu schalten, haben Preissuchmaschinen ihre Reichweite und Relevanz zunehmend gesteigert. Händler*innen sollten daher ihre Präsenz auf diesen Plattformen optimieren, um entsprechend wettbewerbsfähig zu bleiben. Ebenso deutlich wird dies mit der steigenden Bedeutung von CSS-Affiliates.

Herausforderungen insbesondere für kleine Advertiser

Herausforderungen ergeben sich für kleine Partnerprogramme durch die steigenden Werbekostenzuschüsse (WKZ), welche kleinen Advertisern den Marktzugang und die Wettbewerbsfähigkeit weiter erschweren.

Das Jahr 2025 wird also von Innovation, aber auch von einer stärkeren Konsolidierung in der Branche geprägt sein. Marketer, die agil bleiben und technologische Fortschritte im Daily Business nutzen, können von den prognostizierten Entwicklungen wie den o.g. jedoch profitieren. Welche Trends setzen sich in 2025 eurer Meinung (weiterhin) durch? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Webinar

Last Click war gestern: Attribution in Google Analytics 4 verstehen

Neues Jahr, neues Wissen: wir haben diesmal wieder einen Webinar-Tipp für euch. In unserer ersten Session am kommenden Donnerstag, den 23. Januar 2025, um 10 Uhr zeigen wir euch, wie ihr mit Google Analytics 4 die Customer Journey eurer Kund*innen besser versteht.

Unsere Projecter-Kolleg*innen Stefan Elbinger, Senior Specialist Web Analytics & IT, und Franziska Heß, Specialist Web Analytics, tauchen mit euch ein in das Thema Attribution und erklären euch, wie GA4 multiple Touchpoints bewertet. Also meldet euch jetzt an und gewinnt wertvolle Insights für eure Arbeit mit Google Analytics 4 in 2025!

Publisher

Atolls im Interview mit deutsche-startups.de

Für Atolls, zuvor die Global Savings Group, hat sich 2024 nicht nur der Unternehmensname, sondern die gesamte Unternehmensausrichtung geändert: Darüber spricht Atolls-COO Johannes Wirth im Interview mit deutsche-startups.de. Ein großes Thema für Atolls und vermutliche viele weitere Publisher war die Entscheidung von Google, Affiliate-Partnerschaften im News-Segment einzuschränken, was sich negativ auf die Sichtbarkeit auswirkt. Darüber hinaus gibt Johannes Wirth im Interview schon Einblicke in die Ziele und Pläne von Atolls in 2025, die u.a. die Expansion des Cashback-Modells in weitere Länder beinhalten.